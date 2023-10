Знакомимся с природой: москвичи выберут любимые места для наблюдения за животными в городе

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» открылось пятое голосование серии «Осень в Москве». Участники выберут лучшие места для знакомства с животным миром в городе. Голосование состоит из двух вопросов.

В первом москвичи определят лучшие места, где можно наблюдать за зверями и птицами и знакомиться с ними. Для этого отобрали самые популярные зоопарки, питомники и фермы.

Среди них «Городская ферма» на ВДНХ, где обитают козочки, альпаки, северный олень по имени Сказка и многие другие. Также в список мест включен вольерный комплекс «Дом лани» в Зеленограде, где содержатся европейские лани.

Отвечая на второй вопрос, участники выберут зеленые территории, где есть возможность наблюдать за животными в естественной среде обитания. В голосовании участвуют столичные парки, природные территории и природные заказники.

Например, в Перовском парке построены бельчатники, где поддерживают самые комфортные условия для жизни белок. Посетители могут понаблюдать за досугом пушистых жителей, а также покормить местных птиц.

Не только покормить пернатых, но и сделать для них кормушку можно в лесопарке «Кусково». Здесь проводят мастер-классы по созданию кормушек из натуральных материалов, которые потом можно повесить неподалеку.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,5 миллиона человек, прошло свыше шести тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Сейчас в «Активном гражданине» проходит серия голосований «Осень в Москве», жители голосуют за лучшие локации для познавательных прогулок, выбирают самые интересные места для романтических свиданий.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

