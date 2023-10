Завершены основные работы по благоустройству возле станции Внуково МЦД-4

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции Внуково четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции обустроили удобные маршруты от жилой застройки, сделали комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой, — отметил Петр Бирюков. — В границы благоустройства вошел участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с улицей Писательские Дачи».

Общая площадь пешеходной зоны составила около 3,3 тысячи квадратных метров. Для горожан сделали новые тротуары и расширили существующие, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, организовали три наземных пешеходных перехода.

На территории появилось почти 40 фонарей и уличных торшеров, кроме того, все переходы оснастили опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона, организовали парковочные карманы.

Воздушные линии убрали в кабельную канализацию. Это позволило улучшить визуальный облик территории и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 240 метров водосточной сети.

Возле станции Внуково МЦД-4 разбили газон общей площадью почти 11,2 тысячи квадратных метров, поздней осенью дополнительно высадят деревья и кустарники.

Старое футбольное поле, расположенное возле здания администрации поселения Внуковского, осенью приведут в порядок. Вокруг него сделают дорожку для бега и установят ограждение.

