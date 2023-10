Дворцы, заводы и павильоны ВДНХ: форум «Наследие» организует экскурсии по московским памятникам архитектуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках молодежного форума «Наследие» в этом году пройдет цикл экскурсий для студентов, которые увлекаются историей и культурой. С 4 октября по 21 ноября они могут посетить знаковые архитектурные объекты, а также принять участие в игре «Отреставрируй Москву».

«Уже второй год подряд параллельно с конкурсной частью мы организуем обширную программу бесплатных экскурсий для студентов. В ходе мероприятий участники смогут посетить порядка 80 объектов культурного наследия. Всего запланировано около 300 экскурсий, несколько в каждый из памятников. Свои двери откроют дом Демидова в Гороховском переулке, дом Дурасова на Покровском бульваре, усадьбы Рахмановых на улице Воронцово Поле и Замятина — Третьякова на Гоголевском бульваре. Студенты колледжей и вузов заглянут в производственный корпус хлебозавода имени В.П. Зотова, дворец Петра Первого на Яузе, Центральный дом архитектора, исторические павильоны ВДНХ. Также запланировано посещение зданий Государственного банка и Ссудной казны, дома-коммуны на улице Орджоникидзе и Дома Наркомфина», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В прошлом году экскурсии форума «Наследие» посетили пять тысяч человек. Теперь для проекта подготовили новые пешеходные маршруты. Участники прогулки «Вокруг Бронной» посетят усадьбу А.А. Яковлева, где сейчас находится Литературный институт имени А.М. Горького, познакомятся с историей флигеля усадьбы Голицыных, в котором работает Театр на Бронной, рассмотрят фасад усадьбы Долгоруковых — Бобринских. Экскурсия завершится около храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Все эти объекты стали лауреатами конкурса «Московская реставрация» в 2022 году.

Участники экскурсии «Золотое отражение Кремля сквозь века» пройдут по острову Балчуг, узнают об индустриальном развитии замоскворецких набережных, увидят здания Софийского механического завода акционерного общества Густава Листа и дом директора товарищества «Эйнем», а также познакомятся с историей Мариинского училища. Эти объекты тоже были отмечены на городском конкурсе.

Для участия в программе необходимо отправить групповую заявку на бланке вуза, факультета, студенческой или молодежной организации на почту: info@dni-naslediya.ru с указанием контактов ответственного лица. Справочную информацию можно получить на горячей линии: +7 499 520-97-72.

Часть экскурсий сделают доступными для всех желающих. Записаться на них можно будет на портале «Узнай Москву». Всю актуальную информацию о мероприятиях форума «Наследие» публикуют на его официальном сайте.

Форум «Наследие» — образовательный проект столичного Департамента культурного наследия, созданный совместно с вузами Москвы. Его главная идея — показать, что памятники архитектуры должны не просто реставрироваться, но и включаться в современную жизнь городов, становиться новыми точками притяжения. За все время проведения форума в конкурсной, образовательной, экскурсионной и деловой программах, а также в городском фестивале «Наследие» приняли участие около 60 тысяч человек.

«Узнай Москву» — интерактивный онлайн-гид, который содержит фотографии и описания более 2,2 тысячи зданий, 690 памятников и 350 музеев. На портале опубликовано больше 250 тематических маршрутов по разным районам город и свыше 100 увлекательных квизов. Это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI