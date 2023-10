В Турции завершилась программа подготовки управленческих кадров

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 сентября 2023 года в деловой программе стажировки российских специалистов в Турецкой Республике принял участие директор Федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр» Алексей Бункин. Напоминаем, что программа подготовки управленческих кадров в Турции по направлениям «Легкая промышленность и торговля» и «Общая экономическая кооперация» стартовала 24 сентября, а 27 сентября стажеры встретились с руководством Торгового представительства РФ в Турции.

Директор ФБУ «ФРЦ» провел брифинг с представителями российского бизнеса, в рамках которого участники провели анализ результатов стажировки, обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся перспектив российско-турецкого сотрудничества. Далее участники стажировки во главе с Алексеем Бункиным посетили Корпоративный университет ОСТИМ (OSTIM). Входящее в одноименную группу учебное подразделение сотрудничает с транснациональными компаниями, большинство из которых имеют соглашения с университетом. Миссия Университета ОСТИМ – поддержка бизнес идей и стартапов. В составе Университета имеется центр, оснащенный всем необходимым для реализации проектов малого бизнеса. Российская делегация также ознакомилась с работой ряда компаний, расположенных на площадке промышленного парка ОСТИМ: Elmed Medical – компания, производящая высоко технологичные медицинские изделия; Medicotex – компания, производящая одноразовый медицинский инструмент; Ostim Spare Parts (OSP) – компания, производящая запасные части для землеройных машин; SEMENTA GIYIM – текстильная фабрика по производству широкого ассортимента тканей, имеющая как собственное производство, так и сеть розничных магазинов; TEGAS – компания, занимающаяся металлообработкой.

Вторая часть рабочей программы 29 сентября завершилась индивидуальными встречами и переговорами российских специалистов с представителями турецкого бизнеса в соответствии с интересующей их сферой деятельности.

В рамках предшествующего рабочего дня участники программы подготовки встретились с представителями Промышленной палаты города Коньи. Стажеры презентовали портфели проектов, после чего были проведены В2В встречи с турецкими предпринимателями. Также были организованы групповые и индивидуальные посещения турецких предприятий на территории Коньи.

30 сентября стал завершающим днем насыщенной программы стажировки выпускников Президентской программы, представлявших 19 регионов России: Республику Башкортостан, Алтайский, Пермский и Приморский края, Белгородскую, Владимирскую, Иркутскую, Кировскую, Кузбасскую, Новосибирскую, Омскую, Пензенскую, Свердловскую, Ульяновскую, Челябинскую, Ярославскую области, города Москва и Санкт-Петербург.

В рамках стажировки российские специалисты познакомились с успешными примерами предпринимательства на территории Турецкой республики, представили свои проекты по сотрудничеству, установили контакты как с представителями турецкого бизнеса, так и с российскими представительными органами, обеспечивающими государственные интересы в сфере внешнеэкономической деятельности в Турецкой Республике. Значимым аспектом в рамках программы подготовки стало установление горизонтальных связей между участниками – руководителями и представителями предприятий из разных субъектов России. По итогам программы подготовки управленческих кадров выпускникам Президентской программы вручили удостоверения о повышении квалификации по направлениям «Общая экономическая кооперация» и «Легкая промышленность» Государственного университета управления.

