В столичном метро тестируют оплату цифровыми рублями

В столичном метро появится возможность оплачивать билеты цифровыми рублями. Участники тестовой группы уже приобрели на них два вида карт «Тройка»: 12 сувенирных и одну с записанным балансом «Кошелька». Пока в пилотном проекте участвуют сотрудники и ряд клиентов банков.

«Мы начали тестировать цифровой рубль в метро. Это первый проект в сфере финансовых технологий, реализуемый в городском транспорте России вместе с Центральным банком Российской Федерации. После массового внедрения цифровой национальной валюты пассажиры метро смогут оплачивать проезд на транспорте цифровыми рублями наряду с наличными и безналичными деньгами. Нам важно предоставить горожанам все самые современные и актуальные отечественные сервисы оплаты. Это соответствует задаче, которую поставил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. ‎

Участники пилотного проекта открыли цифровые счета в Центральном банке Российской Федерации. После этого для тестирования нового метода оплаты в приложении финансовой организации им необходимо выбрать пункт «Оплата по QR-коду», сканировать метку с помощью камеры мобильного телефона и подтвердить перевод онлайн.

Пока на цифровые рубли можно купить только карты «Тройка», однако со временем число доступных товаров и сервисов будет расти.

