В СПбГАСУ разработали безопасный кузов легкового автомобиля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Кузов легкового автомобиля: 1 – элементы конструкции капсулы; 2 – элементы моторного отсека; 3 – элементы багажного отсека

Патент на полезную модель

Сергей Репин, профессор кафедры наземных транспортно-технологических машин, Станислав Грушецкий, доцент кафедры, и Андрей Зазыкин, декан автомобильно-дорожного факультета, разработали кузов легкового автомобиля. Получен патент на полезную модель № 219306.

Элементы конструкции капсулы (1) выполнены из особо прочных сталей, исключающих её деформацию при ударе автомобиля в препятствие. Элементы моторного (2) и багажного (3) отсеков выполнены из мягких сталей для смягчения динамической нагрузки на капсулу за счёт поглощения энергии удара автомобиля о препятствие посредством деформации при переднем или заднем ударе.

При фронтальном ударе автомобиля о препятствие деформируются элементы каркаса моторного отсека с частичным поглощением энергии удара. Мотор, отрываясь от мест крепления к лонжеронам, движется по ним вниз и в сторону капсулы, упирается в наклонный передний щит и уходит под капсулу, не причиняя вреда водителю и пассажиру переднего сидения.

В случае высокой скорости движения автомобиля кинетическая энергия движущейся вперед капсулы не гасится полностью за счёт деформации элементов каркаса моторного отсека. Капсула отделяется от моторного отсека по местам разрыва контактной сварки между стойками. Выдавливанию капсулы наверх способствует наклонное расположение лонжеронов, упирающихся в нижнюю часть переднего щита. Капсула свободно перемещается вперёд и вверх, гася оставшуюся часть кинетической энергии.

При заднем ударе автомобиля о препятствие или ударе движущегося объекта в автомобиль происходит деформация элементов каркаса багажного отсека с частичным поглощением энергии удара. В случае высокой скорости соударения инерция капсулы не гасится полностью за счёт деформации элементов каркаса багажного отсека и происходит отделение капсулы от багажного отсека по местам разрыва контактной сварки между стойками и арками задних крыльев, а также балками. Капсула свободно перемещается назад и вверх, гася оставшуюся часть кинетической энергии.

Кафедра НТТМ более двадцати лет ведёт исследования в области безопасности транспортных средств. Многие разработанные здесь технические решения защищены патентами на изобретения и полезные модели. К ним относятся устройства, повышающие пассивную безопасность автомобиля – бамперы, внешние подушки безопасности и другие. Разработаны устройства безопасной инфраструктуры – дорожные противоударные системы, защитные ограждения для столбов. Есть патенты на устройства, повышающие безопасность остановок общественного транспорта.

Другое направление исследований – новые устройства для повышения безопасности транспортно-технологических машин, предназначенных для строительных и дорожных работ, содержания дорог и т. п.

