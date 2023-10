В поездах Московского центрального кольца обновили информационные стикеры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В поездах Московского центрального кольца (МЦК) обновили информационные плакаты. Всего поменяли более 10 тысяч наклеек с правилами пользования транспортом.

«В 2022 году мы обновили информационные наклейки для пассажиров метро. Они понравились им, так как стали понятнее. В этом году мы адаптировали наклейки для МЦК. Обновленные стикеры помогают быстрее считывать информацию и запоминать ее. Они также напоминают о правилах пользования и необходимости их соблюдения в транспорте. Это отвечает поставленной Сергеем Собяниным задаче повышения уровня комфорта и безопасности городского транспорта», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На обновленных стикерах текст стал короче и проще, а шрифт — крупнее. Ключевые правила и советы для пассажиров собрали на одной наклейке, самую важную информацию сделали более заметной. Картинки увеличили — их сделали более наглядными.

