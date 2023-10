В Москве отремонтировали еще 26 молочно-раздаточных пунктов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве после ремонта открылось еще 26 молочно-раздаточных пунктов. Теперь получать бесплатные продукты питания в комфортных условиях могут жители еще 26 районов. Все работы проводились в рамках городской программы обновления. Всего с начала года специалисты провели реконструкцию уже 35 молочно-раздаточных пунктов. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«По аналогии с программой обновления амбулаторного фонда города мы ремонтируем и молочно-раздаточные пункты, не просто ремонтируя помещения, но и внедряя современные решения в области организации пространства. Благодаря этому горожане могут получать бесплатные продукты в комфортных условиях. Мы завершили работы еще в 26 молочно-раздаточных пунктах. Всего в программу ремонта в 2023 году включен 61 пункт. Еще 23 молочные кухни мы отремонтировали в предыдущие два года. Таким образом, по новому стандарту работает уже 58 пунктов», — рассказала Анастасия Ракова.

Семь обновленных молочно-раздаточных пунктов расположено в Северо-Восточном административном округе, по четыре — в Восточном и Южном, по три — в Юго-Восточном и Северо-Западном административных округах, два — в Центральном административном округе, по одному — в ЗАО, ЮЗАО и ЗелАО. Их общая площадь составляет более 2,7 тысячи квадратных метров.

В помещениях заменили окна и двери, сантехнику, установили новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Внутреннюю отделку выполнили из самых современных материалов. Специалисты выдержали общую стилистику с детскими поликлиниками, отремонтированными по новому стандарту.

Кроме того, в пунктах появилась единая система навигации: смонтированы узнаваемые фасадные таблички с информацией, внутри размещены маркеры стоек «Пункт выдачи» и функциональных помещений. Работы проводит Департамент здравоохранения города Москвы. Во время ремонта молочное питание предлагается забирать по другим адресам — выбрать можно на mos.ru.

В Москве работает больше 200 молочно-раздаточных пунктов. На бесплатное питание имеют право беременные женщины, дети младше трех лет (а также кормящие матери детей до шести месяцев), дети из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста, дети младше 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также дети с инвалидностью. Женщины получают витаминизированные соки и молоко, дети — молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и другие продукты.

Воспользоваться услугой могут граждане, прикрепленные к городской поликлинике или женской консультации и имеющие постоянную регистрацию в столице, а также действующий или временный полис ОМС, выданный в Москве. Разрешение на самостоятельное оформление заказов на портале mos.ru выдается врачом в городской медицинской организации.

Тем, кто уже подтверждал льготную категорию в ЕМИАС и получал бесплатное питание по медицинским заключениям, сервис доступен на mos.ru автоматически (в разделе «Семья и дети»). После подачи заявления на портале оформляется электронное направление, которое нужно предъявить на молочной кухне при получении продуктов.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

