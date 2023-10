В ГУУ начался второй очный интенсив для участников программы «Академический резерв»

Source: MIL-OSI Russian Language News

2 октября в центре информационных технологий Государственного университета управления начался второй блок очных интенсивов для участников образовательной программы «Академический резерв», реализуемой по приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

С приветственным словом к собравшимся обратился советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев.

«Рад видеть в зале знакомые лица. С кем-то из вас мы расстались буквально вчера после стажировки в Санкт-Петербурге. Участников, проходивших стажировку во Владивостоке, не видели чуть дольше, дней 9. Приятно, что здесь собрались и те, кто еще не успел пройти стажировку и только готовится к этому», — отметил Сергей Владимирович.

После прослушивания Гимна Российской Федерации участники приступили к интенсивной работе.

Член совета директоров Академии управления WINbd, партнер стартап-студии «Открытые инновации», член правления ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Вениамин Кизеев прочел вводную лекцию о проектном управлении и провёл практическую сессию по составлению проектов, которые участники будут готовить на протяжении всего интенсива.

После перерыва директор АНО «Центр дизайн мышления», автор Harvard Business Review Мария Сташенко провела для собравшихся тренинг по дизайн-мышлению.

В завершении первого дня были подведены итоги работы в группах и проведена сессия вопросов и ответов.

Второй очный блок обучения продлится со 2 по 6 октября. За это время участники ближе познакомятся с системным взглядом на проектное управление и практикой управления ключевыми функциональными областями проекта, изучат способы применения технологии дизайн-мышления, прокачают лидерские качества и навыки работы в команде, составят и защитят собственные проекты, направленные на формирование и функционирование модели кадрового резерва.

Напомним, что первый блок интенсива образовательной программы «Академический резерв» прошел летом так же на территории Государственного университета управления, который является одним из организаторов проекта.

