В Белом зале прошло занятие по вопросам обеспечения безопасности

29 сентября в Белом зале Политехнического университета прошло тематическое занятие по вопросам обеспечения безопасности для студентов 1-го и 2-го курсов. В мероприятии участвовали представители УМВД России по Калининскому району, Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. На встрече ребятам рассказали о пожарной безопасности, алгоритмах действий при совершении преступлений террористической направленности и многом другом.

Начальник отдела пожарной профилактики СПбПУ Алексей Трутнев выступил с докладом о пожарной безопасности. Он подробно рассказал о самым распространенном нарушении — курении.

В соответствии с требованиями федеральных законов, правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также приказа ректора СПбПУ Андрея Рудского от 20 апреля 2021 года № 801 “О запрете курения на территории и в зданиях университета” в помещениях, зданиях и на всей территории Политеха запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов. Требование распространяется не только на сигареты, но и на вейпы, айкосы, одноразовые электронные сигареты , — сообщил Алексей Трутнев.

Он предупредил, что за первое нарушение будет сделано замечание, за второе — выговор с предупреждением об отчислении, за последующие нарушения уже будет рассматриваться вопрос об отчислении.

Алексей Николаевич напомнил, что в вузе также запрещается разводить костры, использовать открытый огонь, проносить пожароопасные вещества, проводить какие-либо манипуляции, связанные с образованием искр и открытого горения. Студенты узнали о пожарной безопасности при использовании электроприборов и действиях при пожаре.

После фильма, посвящённого первичным средствам пожаротушения, перед ребятами выступили специалисты Центра волонтёрских проектов «Гармония» СПбПУ Татьяна Плеханова и Виолетта Ли. Они рассказали о волонтёрстве в сфере чрезвычайных ситуаций и поделились опытом Политеха и Добро.Центра.

Добровольцы в сфере ЧС помогают в тушении пожаров, сборе и доставке гуманитарной помощи, обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях, а ещё занимаются просвещением. Например, совместно с профессиональными спасателями из службы “Волонтёры-спасатели” мы проводим курсы по оказанию первой помощи, отправляем гумпомощь в детские дома Донбасса , — отметила Виолетта Ли.

Начальник отдела обеспечения безопасности СПбПУ Юрий Ботов рассказал о деятельности и задачах подразделения, а также о том, как организовано видеонаблюдение на территории Политеха.

Начальник отделения Отдела надзорной деятельности и профилактический работы Калининского района управления по Калининскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, майор внутренней службы Анастасия Облизина и старший дознаватель ОНДПР Выборгского района управления по Выборгскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, капитан внутренней службы Сергей Максимов выступили с докладом об опасных факторах пожара и мерах пожарной безопасности в вузах.

Начальник отдела охраны общественного порядка, майор полиции Александр Мотычко рассказал о многолетнем сотрудничестве с Политехническим университетом при проведении мероприятий антитеррористического характера. Он напомнил студентам об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Также в выступлении он проговорил алгоритм действий при обнаружении беспилотного летательного аппарата.

Начальник инженерно-технического отдела ОМОН «Бастион», подполковник полиции Алексей Кондрашкин рассказал о том, с какими опасностями студенты могут столкнуться в вузе и вне его. Ребята узнали, что делать при обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны, почему нельзя экспериментировать со взрывчатыми веществами, какие факторы должны насторожить при нахождении бесхозных предметов.

В завершение студенты посмотрели фильм «Будни пожарных ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу».

