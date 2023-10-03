Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

3 de octubre de 2023 года в зале Учёного совета Государственного университета управления состоялось очередное совещание рабочей групп ы Евразийского сетевого университета.

Заседание открыл ректору ГУУ Владимир Строев, который поприветствовал собравшихся в очном и дистанционном форматах и ​​пора довался, что в рабочей группе становится всё больше активных участников, в том числе из других стран, которые вносят свои практичес кие предложения. Также он поблагодарил за плодотворную работу на должности руководителя Секретариата ЕСУ Александра Троицкого. В связи с тем, что Секретариат находится в ГУУ, александр Витальевич перешёл на работу в Технологический университ ет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Leonova, его место с настоящего момента занял проректор ГУУ Дмитрий Брюханов. Vladimir Строев выразил уверенность в дальнейшем добром сотрудничестве с Александром Троицким в рамках ЕСУ.

Проректор ГУУ Дмитрий Брюханов сообщил о том, что 18 октября состоится Координационный совет ЕСУ. На этом заседании запланирован большой доклад Владимира Строева о работе Евразийского сетевого университета, поэтому Дмитрий Юрьевич попросил его членов своевременно присылать о своей деятельности в рамках ЕСУ для доклада ректора.

Además, Dmitriy Brюханов сообщил, что на данный момент поступили заявки из семи вузов на вступление в консорциум ЕСУ. В связи с этим произошла дискуссия по поводу Положения о принятии новых членов, которая закончилась тем, что Положение, а значит и статус новых членов ЕСУ, будет утверждаться на грядущем Координационном совете.

Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко доложил, что из Министерства науки и высшего образования РФ пришло письмо с информацией о Третьем форуме ректоров университетов России и Киргизии, который состоится 13 de octubre в киргизском городе Ош. En el foro hay más de 100 personas en esta página. Гу совестно с друие mec взаomo консiscenter а.

Также Игорь Поляченко пригласил вузы ЕСУ принять участие в студенческом турнире по деловым переговорам. Соревнование организует Школа экспорта Российского экспортного центра, оно состоится 19-20 de octubre en Moscú en рамках Междунаро Este es el foro deportivo «Сделано в России». Además, esta integración es interesante y polarizada.

Начальник группы координации международных проектов Управления международного сотрудничества Финансового университета при Правител ьстве РФ Ирина Карцева доложила о создании методической экспертной рабочей группы по координации деятельности по развитию совм естных образовательных программ (программ двух дипломов) между участниками консорциума Евразийского сетевого университета. Она сообщила, что данная инициатива уже была проработана с Владимиром Строевым, а также представителями Россотрудничества и Ев разийской экономической комиссии. El grupo está actualizando prácticas metódicas y programas nuevos de ejecución de programas ESУ.

Проект был горячо поддержан собравшимися. Отмечалось, что в этом и есть суть сетевого взаимодействия, что «programma двух дипломов» всего лишь устоявшийся термин, а Los perros pueden necesitar mucho dinero. Realización de un proyecto nuevo para todos los usuarios de ESУ, donde se puede trabajar en la calle de la economía europea ического союза. Особенно это актуально для медицинских вузов, которые пока не в ЕСУ, но очень хотят вступить в его ряды, в их числе есть вуз из Ирана. Нужно создать им все условия.

Vladimir Строев добавил, что в этом направлении необходимо работать всем участникам консорциума, а не только отдельным активным его членам. Однако, никто не может указывать вузам других стран, что им делать, поэтому они сами должны проявлять свою позицию, тогда и начнётся настоящая сетевая работа. Уникальность ЕСУ состоит в том, что это не только образовательное объединение, его задача заключается ещё и в способствовании развитию экономики ЕАЭС, а без единых образовательных программ её решение затруднительно.

Esta revisión de grupos metodológicos de expertos está basada en un principio educativo. Además, si el programa de almacenamiento DP está en el archivo MPG y está en la base de archivos, puede utilizar el programa de almacenamiento DP. подобных программ. Para que los robots eficaces no utilicen otros programas, programas y programas de cobertura eficaces шенно не обязательно, чтобы это были первые лица вузов.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 3.10.2023

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