02.10.2023 Pamięć o tych, którzy zostali zamordowani w Palmirach jest naszym obowiązkiem

2 października br. szef MON poinformował o specjalnej dotacji rządowej na modernizację i prace renowacyjne cmentarza – mauzoleum w Pamirach. Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków cmentarz w Palmirach otrzyma maksymalną możliwą kwotę dotacji w wysokości 3,5 mln złotych na cele związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi czy robotami budowlanymi przy zabytkach.

– Spotykamy się w Palmirach, w miejscu brutalnej i bestialskiej okupacji niemieckiej. To jest ważne, żeby ten cmentarz by otwarty dla wszystkich, żeby ten cmentarz pokazywał to wszystko, co stało się w czasie II wojny światowej. Na tym cmentarzu spoczywają miedzy innymi: marszałek sejmu, Maciej Rataj, spoczywa wybitny olimpijczyk Janusz Kusociński, ale także spoczywa pewna młoda kobieta, Agnieszka Dowbór – Muśnicka. To córka generała Józefa Dowbora – Muśnickiego. Ona razem z Januszem Kusocińskim działała w konspiracji. Została tu zamordowana przez Niemców w czerwcu 1940 r. Co ciekawe i warte uwagi jej siostra Janina Lewandowska jest ofiarą kaźni katyńskiej. Dwa miesiące wcześniej w 1940 r., w kwietniu Janina Lewandowska została zamordowana przez Rosjan w Katyniu

– mówił minister Mariusz Błaszczak.

Cmentarz w Palmirach jest miejscem pamięci narodowej. Powstał w roku 1948 roku. Między 1939 a 1941 rokiem niemieccy okupanci rozstrzelali tam około 1700 obywateli polskich. W Palmirach zostali zamordowani wybitni przedstawiciele życia politycznego, społecznego, kulturalnego i zawodowego. Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych.

– Nie przez przypadek mówię o tej historii, żeby pokazać, że równie brutalna, równie bestialska jak okupacja rosyjska, była okupacja niemiecka. Zresztą do II wojny światowej doszło na podstawie porozumienia Niemiec i Rosji, Hitlera i Stalina, Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych Niemiec i Mołotowa, ministra spraw zagranicznych czerwonej Rosji. Oba państwa okupujące Polskę, wcześniej Polskę rozebraną przez czerwoną Rosję i Niemcy, postępowały w bardzo podobny sposób. Próbowały wyeliminować elity polskie, tak żeby Polska nie mogła się odrodzić. Ale ten proces się nie powiódł i w związku z tym pamięć o tych, którzy tu spoczywają jest niezwykle istotna dla naszej tożsamości narodowej, polskiej tożsamości narodowej

– mówił szef MON.

– W narracji historycznej, teraz bardzo modnej, mówi się o nazistach. Trzeba pamiętać o tym, że Narodowosocjalistyczna Partia Niemiec, podkreślam słowa socjalistyczna, bo też się zapomina o tym, wygrała wybory w 1933 r. w Niemczech, a Hitler został kanclerzem Niemiec. Polska była okupowana przez państwo niemieckie, nie przez jakichś nazistów, którzy nie wiadomo skąd pochodzili. Tylko przez państwo niemieckie. Zbrodnie, które tu w Palmirach zostały dokonane, zostały dokonane w imieniu państwa niemieckiego, a nie państwa nazistowskiego. Nie było czegoś takiego jak państwo nazistowskie

– podkreślił minister Błaszczak.

