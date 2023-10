02.10.2023 Nieformalne spotkanie Ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nieformalne spotkanie Ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE02.10.2023

Podsekretarz Stanu w MSZ Wojciech Gerwel uczestniczył 2 października br., w zastępstwie ministra Zbigniewa Raua, w nieformalnym spotkaniu Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Kijowie.

Głównymi tematem spotkania była agresja Rosji na Ukrainę i jej skutki dla ładu międzynarodowego. Ministrowie przedyskutowali przyszłość wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy, w tym w wymiarze politycznym, ekonomicznym oraz rozwojowym. Duża część diskusji dotyczyła koordynacji działań w UE wobec partnerów z państw trzecich w ramach tzw. alcance mundial.

W trakcie spotkania wiceminister Gerwel podkreślił znaczenie ukraińskiej Formuły Pokoju, adresowanej nie tylko wobec państw NATO i UE, ale i wobec całego świata. Przypomniał, że Polska objęła współprzewodnictwo działań w ramach trzeciego punktu Formuły dot. bezpieczeństwa energetycznego. Zaznaczył ponadto, że aktywnie współpracujemy z drugim współprzewodniczącym (Danią), aby w ścisłym dialogu z Kijowem przygotować zestaw konkretnych i pilnych do zrealizowania działań.

Ministro de Asuntos Exteriores Gerwel dodał, że cel Strategiczny dot. przyszłości Ukrainy w UE nie uległ zmianie i wyraził głęboką nadzieję, że postępy Kijowa we wdrażaniu niezbędnych reform pozwolą szefom państw i rządów UE podjąć decyzję w sprawie rozpoczęcia negocjac ji akcesyjnych pod koniec tego roku. Wskazał ponadto, że wspieranie akcesji Ukrainy do UE leży w naszym Strategicznym Interesie.

W diskusji na temat kontynuacji wsparcia wojskowego dla Ukrainy wiceszef polskiego MSZ zachęcał wszystkich członków UE do zwiększenia pomocy militarnej. Podkreślił przy tym, że priorytetem UE powinna być kontynuacja długoterminowej pomocy wojskowej dla ukraińskich sił zbrojnych w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju oraz za pośrednictwem Misji Wsparcia Wojskowego UE na rzecz Ukrainy (EUMAM Ucrania).

