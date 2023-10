02.10.2023 Ministro Rau wziął udział w otwarciu Warszawskiej Konferencji Wymiaru Ludzkiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Rau wziął udział w otwarciu Warszawskiej Konferencji Wymiaru Ludzkiego02.10.2023

2 października 2023 r. Ministro Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau uczestniczył w sesji otwierającej Warszawską Konferencję Wymiaru Ludzkiego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Samo wydarzenie potrwa do 13 października i jest organizowane przez macedońskie przewodnictwo w OBWE oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OIDDH). To jedno z najważniejszych forów dialogu na temat praw człowieka w ramach OBWE gromadzące ponad 1000 uczestników.

W swoim wystąpieniu Ministro Rau podkreślił destabilizujące skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę dla bezpieczeństwa międzynarodowego, zaznaczając, że „(…)w tych trudnych czasach nie możemy tracić z oczu ludzkiego wymiaru bezpieczeństwa.” Równocześnie podkreślił, że konferencja w Warszawie stanowi kontynuację najlepszych tradycji OBWE i pozwala na dalszy dialog między przedstawicielami państw, mechanizmów OBWE i społeczeństwa obywatelskiego.

Szef polskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że podczas konferencji zostaną poruszone kwestie wojny na Ukrainie, pogarszającej się sytuacji praw człowieka na Białorusi, ale także sytuację w innych regionach OBWE. „Tylko pełne poszanowanie wszystkich zasad we wszystkich trzech wymiarach OBWE może przywrócić zaufanie i obniżyć napięcie w Europie” – dodał ministro Rau.

W sesji otwarcia wzięli udział również m.in. Ministro Spraw Zagranicznych Macedonii Północnej Bujar Osmani, Sekretarz Generalna OBWE Helga Schmid, Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE p. Matteo Meccaci, Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE p. Pia Kauma, Przedstawicielka OBWE ds. Wolności Mediow p. Teresa Ribeiro oraz Dyrektror Agencji Praw Podstawowych p. Michael O’Flaherty.

W dalszej części konferencji planowane jest osiem sesji tematycznych, poświęconych poszczególnym zagadnieniom z zakresu praw człowieka, podstawowych wolności i instytucji demokratycznych.

Rzecznik Prasowy MSZ

Fot.: Barbara Milkowska/MSZ

Zdjęcia (2)

MIL OSI