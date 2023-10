02.10.2023 Dziś prawie 3000 podchorążych i Studentów na kierunkach cywilnych kształci się w Akademii Wojsk Lądowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

– Academia Wojsk Lądowych im. general Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest uczelnią wojskową, która kształci wykwalifikowane kadry dowódcze na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także przygotowuje absolwentów studiów cywilnych do pracy w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa oraz prowadzi działalność naukową ukierunkowaną na rozwój potencjału obronnego kraju

– mówił ministro Mariusz Błaszczak podczas inauguracji roku akademickiego we wrocławskiej Akademii.

2 października br. szef MON razem z kadrą dowódczą Wojska Polskiego wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/24 w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Zwracając się do podchorążych oraz kadry dydaktycznej uczelni, szef MON zwrócił uwagę, że zwiększenie miejsc na uczelniach to istotny element w procesie wzmacniania Wojska Polskiego.

– Chcę państwa zapewnić, że konsekwentnie wzmacniamy i będziemy wzmacniać Wojsko Polskie, poprzez m. in. zwiększanie liczebne jednostek wojskowych oraz poprzez modernizację wyposażenia, które trafia do wojska. (…) W 2015 roku, rząd PiS obejmował władzę, tu w AWL były dwa kierunki – zarządzanie i logistyka, dziś są cztery. W 2015 roku było 144 miejsc na pierwszy rok studiów. Dziś jest to prawie 600, dodatkowo 200 miejsc na kierunku lekarskim. W przyszłym roku będzie niemal 900. Kiedy wręczyłem indeksy, szczególną uwagę zwrócili na mnie Ci studenci, którzy rozpoczęli swoje studia na kierunku dowodzenie. To szczególnie istotny kierunek dla przyszłych dowódców. Wy będziecie przecież przyszłymi dowódcami w Wojsku Polskim. Chcę was zapewnić, że będziecie dowodzić żołnierzami w jednostkach wyposażonych w nowoczesną broń

– mówił szef MON.

Szef MON mówiąc o rozwoju Wojska Polskiego, zwracał także uwagę na adaptację uczelni do tych zmian.

– Uczelnia rozwija się. Został powołany ośrodek zamiejscowy w Żaganiu w ramach wydziału dowodzenia. ¿Dlaczego w Żaganiu? Dlatego, że chcieliśmy znaleźć inne miejsce rozwoju uczelni. En 2015 roku ci, którzy wcześniej rządzili, likwidowali jednostki wojskowe. (…) Ośrodek w Żaganiu będzie rozwijał się tak, żeby wykorzystać możliwości, jakie daje miejsce, gdzie jest poligon, daje miejsce współpracy z Wojskiem Polskim. Tam szkolicie się, współpracujecie z żołnierzami zawodowymi. Para najlepsza metoda, żebyście podnosili swoje umiejętności, żebyście byli przygotowani do tego, żeby bronić naszej Ojczyzny. Bądźcie ambitni i pracowici. To są dwie cechy, które ułatwią wam start w dorosłe życie, zapewnią wam osiągniecie osobistych sukcesów, a Polsce zapewnią bezpieczeństwo

– dodał na zakończenie spotkania ze Studentami szef MON.

MIL OSI