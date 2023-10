Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

– Stawiając na bezpieczną przyszłość Polaków, musimy myśleć przede wszystkim o tych, którzy w naszych miejscowościach – rozsianych po całej Polsce – dbają o to bezpieczeństwo. Obok oczywistych formacji takich jak Policja, do tych, którzy szczególnie blisko czuwają nad naszym bezpieczeństwem w wielu wymiarach: w przypadku klęsk żywiołowych, ale także wypadków samochodowych, należą O chotnicze Straże Pożarne – primer ministro de mówił.

Nowoczesny sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W latach 2016-2023 dofinansowaliśmy zakup ok. 3700 wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w całej Polsce. Ochotnicze Straże Pożarne zostały również wyposażone w specjalistyczny sprzęt strażacki, który jest niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych. Chodzi m.in. o:

środki ochrony osobistej (mundury, hełmy, buty ochronne);

sprzęt łączności, uzbrojenia (pilarki do drawna i metalu);

sprzęt ratowniczo-gaśniczego (pomposo, węże).

Bitwa o remizy – 1 millón de złotych na remont i wyposażenie remizy strażackiej

Państwo demokratyczne powinno charakteryzować jak największą liczbą obywateli, którzy biorą udział w wyborach. Dlatego przygotowaliśmy dla gmin ogólnopolską akcję profrekwencyjną – Bitwę o remizy.

W każdym powiecie (bez miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 millón de złotych dotacji na remont i wyposażenie remizy strażackiej.

W ramach wygranej możliwa będzie:

kompleksowa termomodernizacja;

wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne;

instalacja Odnawialnych Źródeł Emisji;

remont remizy i doposażenie w niezbędny sprzęt.

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

W 2022 p. weszły w życie przepisy pierwszej w historii ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, dzięki której prawie 100 tys. druhów-emerytów otrzymało wyczekiwane od lat świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w każdym roku):

przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat;

przez co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet, które ukończyły 60 lat).

– Chcemy się odwdzięczyć naszym strażakom-ochotnikom. Dlatego w formie ustawy – po raz pierwszy – ujęliśmy w te ramy wiele działań, które wiążą się z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym również zagwarantowaliśmy dodatek emerytalny dla tych druhów i druhen, którzy dłuższą część swojego życia w ramach służby publicznej w Ochotniczych Strażach Pożarnych – kontynuował szef polskiego rządu .

Wsparcie dla rodzin funkcjonariuszy

– Chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim druhom i druhnom Ochotniczych Straży Pożarnych z całej Polski za waszą odwagę, gotowość do niesienia pomocy bliźnim i za to, że zawsze jesteście na miejscu – tam, gdzie w społ ecznościach lokalnych jesteście po prostu potrzebni – podsumował premier.

W kwietniu 2023 r. weszła w życie ustawa, dzięki której bliscy funkcjonariuszy PSP i druhów OSP, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, otrzymują wsparcie finansowe. Świadczenie trafia również do rodzin strażaków, którzy narazili swoje życie lub zdrowie po pracy, por pomóc w sytuacji kryzysowej.

MIL OSI