Rozwój infraestructura deportiva

Przekazujemy rekordowe środki na rozwój infrastruktury sportowej w Polsce lokalnej. W 2023 p. wydaliśmy na ten cel 1,8 mld zł. Chcemy, aby dzieci, młodzież i dorośli mogli uprawiać sport w komfortowych warunkach. Przez ostatnie 8 lat przeznaczyliśmy łącznie 5,8 mld zł – a blisko 8,5 tys. nowoczesnych i bezpiecznych obiektów sportowych.

– Z mojej strony mogę powiedzieć, że będziemy na pewno dalej kontynuować nasze inwestycje w sport, które są na poziomie zupełnie nieporównywalnym do tego, co było wcześniej – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Programy, które realizujemy, aby rozwijać infrastrukturę sportową:• Program Olimpia – w ramach niego budowane są przyszkolne hale sportowe. W tym roku powstanie blisko 500 takich inwestycji. Przeznaczyliśmy na ten cel w 2023 r. ponad 945 millones PLN.• Programa Sportowa Polska – pozwala rozwijać lokalną infrastrukturę sportową. W tym roku przekazaliśmy już dofinansowanie na 165 inwestycji na kwotę 291 mln zł.• Modernizujemy Orliki – to obiekty, które często potrzebują odnowienia na ten cel przekazaliśmy od 2022 r. ponad 123 millones PLN. Hasta 425 orlików, które dostały „drugie życie”.

Rządowe dofinansowania na sport dla wszystkich

Osoby, które uprawiają sport często są zdrowsze i żyją dłużej. Dlatego upowszechniamy sport wśród Polek i Polaków. Realizujemy szereg programów, które skierowane są do dzieci, ale również dorosłych. Desde 2015 roku przekazaliśmy 35 años. dotacji na kwotę 2,4 mld PLN. Para wiele osób, które mogły skorzystać z dodatkowych zajęć sportowych czy odkryć swój talento deportivo.

– Przytoczę tylko dwie liczby: coronas 2015 – 950 millones de złotych, coronas 2023 – 3 millones 700 millones de złotych. Jaki to jest wzrost wydatków, wzrost inwestycji na infrastrukturę sportową, na aktywność sportową, kulturę fizyczną, na sport amatorski, sport zawodowy, na lekkoatletykę, na sporty zespołowe, drużynowe. A gigantyczny przyrost – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Przykładowe programy, które realizujemy, aby upowszechniać sport:• Sportowe Talenty – program pozwala odnaleźć w szkołach utalentowane dzieci oraz zdiagnozować ich kondycję fizyczną.• Rządowy Program Klub – wspiera lokalne środowiska sportowe oraz kluby sportowe. W 2023 p. wsparliśmy ponad 6,2 tys. instytucji. Przekazaliśmy na ten cel ponad 79 millones PLN. W planie budżetowym na 2024 r. zarezerwowaliśmy jeszcze wyższe środki na ten program.• Program Szkolny Klub Sportowy (SKS) – pozwala aktywizować dzieci i młodzież poprzez realizację dodatkowych zajęć sportowych. W 2023 p. przekazaliśmy na ten cel 72,5 millones PLN. A blisko 300 tys. uczniów rocznie, którzy mogą rozwijać swoją pasję.• Sport dla Wszystkich – pozwala tworzyć warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego przez Polki i Polaków. W tym roku na realizację programu przekazaliśmy ponad 105 millones PLN.

