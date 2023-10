02.10.2023 Mikołajowice Primer Ministro Mateusz Morawiecki: zawsze będziemy stali po stronie polskiego rolnika

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer Ministro Mateusz Morawiecki: zawsze będziemy stali po stronie polskiego rolnika02.10.2023

El primer ministro Mateusz Morawiecki podsumował wsparcie ze strony rządu dla rolników. Tam, gdzie w grę wchodzi interes polskich rolników, tam zawsze będziemy interweniować w ich obronie. Mimo licznych i różnorodnych wyzwań w ciągu ostatnich lat – jedno pozostaje stałe: niezachwiane wsparcie ze strony rządu dla rolników. Premier spotkał się z rolnikami z Mikołajowic i złożył życzenia udanych plonów.

Jesteśmy z rolnikami na dobre i na złe

Szef polskiego rządu podkreślał, że rolnicy mogą liczyć na wsparcie niezależnie od okoliczności. Przywołał liczne przykłady – suszę, epidemię PPA, COVID-19, kryzys energetyczny – podczas których rząd udzielał rolnikom wsparcia. Odwołał się także do utrzymanego przez Polskę embarga na wwóz ukraińskiego zboża. Interes polskiego rolnika jest dla nas najważniejszy.

– Tam, gdzie w grę wchodzi interes polskich rolników, różnych kategorii rolników, tych którzy pracują tylko przy zbożu, albo hodowców, albo sadowników – tam zawsze będziemy interweniować w ich obronie, w ich interesie – podkreślił premier Mateusz Morawi ecki.

Programa, który pomoże w integrowaniu gruntów

Jednym z wyzwań, z którymi mierzą się teraz rolnicy – ​​zwłaszcza w Małopolsce – jest rozdrobnienie gruntów. Premier zapowiedział wdrożenie programu, który pomoże w integrowaniu gruntów. Jego celem ma być doprowadzenie do bardziej optymalnej struktury agrarnej, czyli lepsze wykorzystanie rozdrobnionych obecnie terenów.

– Chcę powiedzieć również tutaj i wszystkim rolnikom w całej Polsce, ale zwłaszcza tutaj w Małopolsce, jeżeli taka będzie decyzja wyborców, że my będziemy dalej kierować nawą państwową – to wdrożymy ró programa wnież, który będzie pomagał w integrowaniu gruntów. To oczywiście musi się liczyć z prawem własności, z wolą rolników – zapowiedział szef polskiego rządu.

