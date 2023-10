02.10.2023 mielec Primer Ministro Mateusz Morawiecki con PZL Mielec: tutaj możemy konstruować, budować, produkować najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer Ministro Mateusz Morawiecki con PZL Mielec: tutaj możemy konstruować, budować, produkować najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne02.10.2023

Bezpieczeństwo Polski wzmacniamy w każdym zakresie – przede wszystkim w wymiarze obronnym. Około 4% PKB przeznaczymy w 2024 r. na dalsze inwestycje w wojsko i siłę obronną naszego kraju. Mamy ogromny potencjał w produkcji nowoczesnego uzbrojenia, a inwestycje pozwalają lepiej go wykorzystać. El Primer Ministro Mateusz Morawiecki odwiedził Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, gdzie już wkrótce mogą być produkowane helikoptery Black Hawk dla polskiej armii.

Nowoczesne śmigłowce dla polskiej armii

Modernizujemy Wojsko Polskie w rekordowym tempie – dostawy najnowocześniejszego uzbrojenia dla polskich żołnierzy docierają już do jednostek wojskowych. Wśród zamówionego sprzętu znajdują się czołgi, artyleria, samoloty i również nowoczesne helikoptery – AW149, Apache czy Black Hawk. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby jak najwięcej uzbrojenia dla polskiej armii było produkowane właśnie u nas w kraju.

– Jesteśmy w trakcie rozmów z Polską Agencją Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej i te rozmowy są na bardzo dobrej drodze. Mam ogromną nadzieję i przekonanie, że zostaną one dopięte. Dzięki temu Polska będzie mogła zamawiać Black Hawki tutaj – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zamówienia na najnowocześniejszy sprzęt są częścią modernizacji rozbudowy armii, która jest możliwa dzięki naprawieniu finansów publicznych i inwestycjom w polski przemysł zbrojeniowy.

Polskie fabryki zbrojeniowe rozwijają swoją produkcję

Dbanie o bezpieczeństwo kraju to także poświęcenie szczególnej uwagi Strategicznym gałęziom polskiego przemysłu. Wśród nich jest przemysł zbrojeniowy. W Polsce działa wiele zaawansowanych zakładów – wspieramy ich rozwój poprzez inwestycje w ich rozbudowę.

– Polski przemysł zbrojeniowy może na potrzeby polskiego bezpieczeństwa, bezpiecznej przyszłości Polaków, na potrzeby armii polskiej produkować wysoko zaawansowaną, cenioną na całym świecie broń – w tym przypadku cenione śmigłow ce, znane na całym świecie śmigłowce Black Hawk – podkreślił szef rządu w PZL Mielec.

Inwestycje w takie zakłady jak Huta Stalowa Wola czy Bumar Łabędy przyniosą wielkie korzyści – dostawy uzbrojenia dla polskiej armii odbywają się szybciej, a także zwiększamy potencjał eksportowy naszych konstrukcji.

