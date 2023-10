02.10.2023 Brzeszcze Premier w Brzeszczach: najlepsze bromea con, co broma polskie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Budowanie silnej polskiej gospodarki jest dla rządu bardzo ważne. Dlatego cieszy informacja, gdy polski przedsiębiorca przejmuje lokal od zachodnioeuropejskiej sieci wielkopowierzchniowych sklepów. Premier odwiedził Centrum Zakupowe JAN w Brzeszczach, które już może pochwalić się „lokalną półką”. Sklep ten sprzedaje polskie produkty od regionalnych producentów i rolników. Tutaj widzimy skrócenie drogi od pola do stołu w praktyce. Takie rozwiązanie pozwala pominąć pośredników, czyli zwiększyć zysk polskiego rolnika.

Przejęcie lokalu od zachodnioeuropejskiej sieci

Primer Ministro Mateusz Morawiecki odwiedził Brzeszcze, w których działa Centrum Zakupowe ENE. Sklep ten został otwarty w przejętym od zachodnioeuropejskiej sieci sklepów. Dzisiaj cały czas mamy do czynienia z ogromną siłą międzynarodowych diskkontów i sklepów wielkopowierzchniowych. Wielkim osiągnięciem jest fact, że polscy przedsiębiorcy potrafią w takim sklepie zdobywać rynek i klientów.

– Tutaj wcześniej było Tesco. Polski przedsiębiorca przejął to miejsce po tym sklepie. A więc mamy do czynienia z taką lokalną repolonizacją, która szczególnie cieszy, ponieważ pokazuje, że polski kapitał, polski przedsiębiorca i polska przedsiębiorczość może też zacząć przejmować tych, którzy wc ześniej zdominowali polski handel – powiedział szef polskiego rządu.

Programa lokalna półka

Maksymalne skrócenie drogi transportowania produktów od pola do stołu, to jedno z założeń rządu. Dzięki temu pomijamy pośredników, a cały zysk trafia do polskiego rolnika. Jednym z założeń jest wprowadzenie w przyszłości „lokalnej półki” – regionalne produkty w Twoim sklepie. Maksymalne skrócenie drogi przewozu produktów wpływa korzystnie finansowo dla regionalnych productów.

– El programa Nasz “lokalna półka” jest tutaj, na tych półkach wokół mnie realizowany w praktyce. Od lokalnych rolników, lokalnych sadowników odbierany jest towar bezpośrednio na półki. Czyli, to co często mówimy – skrócenie drogi od pola do stołu – staje się faktem. Jest po prostu praktyką dnia codziennego – pokreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

