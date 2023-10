Этот день в истории Политеха: 2–8 октября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В очередном выпуске спецпроекта «Этот день в истории», посвящённого 125-летию Политеха, мы расскажем о событиях, которые происходили в разные годы со 2 по 8 октября.

2 октября 1902 года — дата, которая навсегда останется в истории Политехнического. В этот день в нашем вузе официально начались занятия . Для студентов технических отделений первую лекцию по теоретической механике прочитал Иван Всеволодович Мещерский, основоположник механики систем переменного состава (систем переменной массы), член Санкт-Петербургского математического общества. Перед студентами экономического отделения с лекцией по общей химии выступил А.А. Волков. А в одной из больших аудиторий профессор Александр Сергеевич Посников прочёл лекцию по политической экономии для студентов экономического отделения.

2 октября 1902 года в адрес Политеха пришла телеграмма из Ливадии от императора Николая II: Желаю искренне успеха открывшемуся сегодня Петербургскому политехническому институту и благодарю директора, профессоров, преподавателей и учащихся за выраженные всеми чувства. Николай . Это был ответ императора на телеграмму управляющего министерством финансов Н. П. Романова об открытии института, отправленную накануне. 3 октября в актовом зале Политехнического института Н. П. Романов прочитал студентам и преподавателям телеграмму Николая II.

4 октября 1957 года с 5-го Научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии название Космодром Байконур, запустили первый космический спутник Земли. В 1961 году Политех получил медаль и свидетельство Академии наук СССР в честь запуска в Советском Союзе первого в мире искусственного спутника Земли.

5 октября 1914 года в Политехе открылся Петроградский госпиталь № 1 Красного Креста имени её императорского величества государыни императрицы Марии Федоровны.

Институт предоставил часть своих помещений и оборудования. На тот момент госпиталь был самым крупным среди петроградских лечебных заведений. За все время своего существования он принял свыше 4 тысяч раненых.

5 октября 2022 года в Студенческом клубе Политеха появилось пространство с особой атмосферой «Лепота», которое стало новым местом силы и творческим домом для сотен студентов. Называется оно так же, как и большой проект нашего университета «Лепота». Просторное помещение в 750 квадратных метров разделено на разные зоны — есть место для индивидуальной и групповой работы, лекторий, читальная и обеденная зоны и, конечно, помещение для отдыха с удобными креслами.

7 октября 2015 года в Политехнический университет привезли Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. У Главного здания остановилась машина с эмблемой ХК СКА, из которой выкатили солидный кофр. И вскоре 26-килограммовый Кубок Гагарина засиял серебряными гранями на фоне белоснежной Главной лестницы просторного вестибюля.

Увидеть трофей вблизи политехники смогли благодаря ребятам из фан-клуба ХК СКА в Политехе. В 2015 году это был самый крупный в Санкт-Петербурге вузовский клуб болельщиков СКА. Политехники посещали все матчи любимой команды, проводили тематические мероприятия. В Параде чемпионов — городском торжестве в честь победы СКА в серии плей-офф КХЛ — они несли знамя команды.

