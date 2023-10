Школы, поликлиники и спортивные комплексы: как развивается социальная инфраструктура на западе столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районах Западного округа столицы в сентябре открылись сразу две новые школы. Еще несколько зданий для образовательных учреждений находится на стадии проектирования и строительства. Кроме того, в ЗАО возводят новые объекты спорта и здравоохранения. О том, как в ближайшие годы изменится социальная инфраструктура запада столицы — в материале mos.ru.

Школьные ИТ-полигоны и медиацентры

Активнее всего в ЗАО идет строительство объектов образования. Этой осенью первых учеников приняла новая школа в районе Солнцево. Ее построили в жилом комплексе «Лучи» на Производственной улице. Четырехэтажное здание рассчитано на 825 детей. В нем оборудовали универсальные и специализированные кабинеты, мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты домоводства, лаборатории, зал для проведения мероприятий с амфитеатром-трансформером, а также большой спортивный зал.

Рядом расположен спортивный кластер площадью 25 тысяч квадратных метров. В него входит футбольное поле, три волейбольных и два баскетбольных поля, площадки для занятий гимнастикой, круговая беговая дорожка и зона отдыха.

В жилом комплексе района Очаково-Матвеевское открылась новая частная школа на 400 учеников. Трехэтажное здание построили на Аминьевском шоссе. Оно рассчитано на детей от четырех до 18 лет. В школе есть классы дошкольного обучения для развития логики, мышления, креативности, коммуникативности и предприимчивости. В здании оборудован гимнастический зал для спорта, фитнеса и аэройоги, модульный арт-зал для концертов, музыкальный кабинет, ИТ-полигон, химическая и биологическая лаборатории, а также творческая мастерская. На первом этаже расположили столовую для учеников и кофейню для родителей. На улице планируют обустроить стадион для мини-футбола и спортивные площадки.

В Раменках скоро появится учебный корпус с дошкольным отделением. Здание строят на проспекте Вернадского. В нем уже начались фасадные работы. Здесь разместится дошкольное отделение, начальная и средняя школы. Комплекс будет состоять из двух частей: учебный корпус на 300 мест и дошкольное отделение на 125 мест. Внутри появится многофункциональное пространство с амфитеатром, информационный библиотечный центр и ИТ-полигон. На территории комплекса планируют обустроить площадки для баскетбола и волейбола, футбольное поле с беговой дорожкой и сектором для прыжков.

Еще один образовательный комплекс построят на улице Братьев Фонченко. Он также объединит под одной крышей школу и детский сад. Всего здесь примут 550 детей. Оформление трех его блоков поддержит дизайн-код соседнего жилого комплекса. Здания облицуют плиткой терракотового и графитового цветов, а также декоративной штукатуркой. В школьном блоке разместят специализированные классы и лаборатории, центральный блок займут общие пространства (вестибюль, обеденный и спортивный залы), первые три этажа третьего блока отдадут под детский сад.

В районе Ново-Переделкино идет строительство школы на 550 мест. Здание возводят в 14-м микрорайоне. Оно будет состоять из трех блоков с учебными кабинетами, ИТ-полигоном, библиотечным центром, двумя спортзалами и залом для мероприятий.

Новый детский сад планируют возвести на Минской улице. Дошкольное учреждение будет рассчитано на шесть групп, или 150 детей. В группах обустроят раздевалки, спальни, туалеты и буфеты. Также в здании появятся физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий и помещения для медиков.

В районе Филевский Парк к 2027 году построят образовательный комплекс. В нем разместится школа на 1000 мест и детский сад на 300 мест. А в районе Очаково-Матвеевское, недалеко от станции метро «Аминьевская» и путей МЦД-4, планируют построить школу на 775 мест.

Бассейны и спортзалы

Помимо объектов образования, в Западном округе столицы строят два новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Один из них — «Пегас» — уже почти готов. Его построили в районе Внуково на Изваринской улице.

В трехэтажном здании площадью четыре тысячи квадратных метров оборудованы два бассейна: 25-метровый для взрослых на восемь дорожек и 10-метровый для детей. Кроме того, в комплексе размещен тренажерный зал, медицинский блок и буфет, административные, служебные и технические помещения.

Второй физкультурно-оздоровительный центр построят в Ново-Переделкине. Это будет здание площадью 3,8 тысячи квадратных метров. Его возведут на Боровском шоссе.

Новые площади поликлиники

Еще один новый социальный объект ЗАО — пристройка к городской поликлинике № 195 в Крылатском. Здание позволит увеличить количество пациентов, которых здесь будут обслуживать. Строительство уже вышло на финальную стадию.

Завершено строительство здания на улице Крылатские Холмы, сейчас идут пуско-наладочные работы. Пристройка разделена на два отдельно стоящих шестиэтажных здания. В первом блоке разместится окружная централизованная клинико-диагностическая лаборатория и помещения для обеззараживания отходов. Второй блок предназначен для реабилитационного отделения. В нем оборудуют кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры, а также кабинеты с реабилитационным комплексом для сердечно-сосудистой системы, тренажерами для проработки всех групп мышц и тренажером-вертикализатором.

Здесь будут лечить душем Шарко, циркулярным душем, гидромассажем, лазерной терапией, ингаляциями, мануальной и рефлексотерапией. Пациенты смогут посещать галокамеру, кабинеты лечебной физкультуры, массажа и другие.

