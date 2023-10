Финансовые новости: Финальная таксономии XBRL Банка России (версия 5.30 для БФО)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia

Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) в сравнении с версией 5.2 таксономии XBRL Банка России, опубликованной на сайте Банка России 23.12.2022, содержит в себе исключительно корректировки контрольных соотношений для:

1) надзорно-статистической отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования (скорректированы контрольные соотношения для проверки отчетности по формам 04201501, 04201542, 04201553, 04201624);

2) надзорной отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций (скорректированы контрольные соотношения для проверки отчетности по формам 04204155, 04204176, 04204317, 04204448, 04204469);

3) надзорной отчетности негосударственных пенсионных фондов (скорректированы контрольные соотношения для проверки отчетности по формам 042025010, 042025411, 042025512, 042025813).

Подробная информация об изменениях, которые были внесены в контрольные соотношения, представлена в составе приложения 3 методических рекомендаций соответствующего модуля таксономии.

Все остальные структурные элементы таксономии остались без изменений.

Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) рекомендована к использованию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, негосударственными пенсионными фондами для целей проверки формируемой отчетности на соответствие контрольным соотношениям, реализованным в таксономии XBRL Банка России, непосредственно перед представлением в Банк России отчетности в формате XBRL.

Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) должна быть использована страховыми организациями и обществами взаимного страхования с учетом пункта 9 приложения 3 к Указанию Банка России от 14.11.2022 № 6315-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков» для целей проверки формируемой отчетности на соответствие контрольным соотношениям, реализованным в таксономии XBRL Банка России, непосредственно перед представлением в Банк России отчетности в формате XBRL.

Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) может быть использована для целей формирования отчетности в формате XBRL также, как и версия 5.2 таксономии XBRL Банка России, которая была опубликована на сайте Банка России 23.12.2022.

