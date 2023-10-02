Финансовые новости: Новая версия шаблона формы федерального статистического наблюдения № 1-ИЦБ «Портфельные инвестиции в иностранные ценные бумаги»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

(утверждена Указанием Банка России от 16.02.2023 № 6363-У, которое вступает в силу с 1 октября 2023 года и применяется начиная с представления отчетов за III квартал 2023 года).

С 26 января 2019 года сбор отчетности по форме 1-ПИ осуществляется с использованием Единого личного кабинета.

Для использования Единого личного кабинета необходима его активация. Информация по работе с Единым личным кабинетом, в том числе процедура его активации, приведена в документе «Руководство пользователя», размещенном в разделе «Правила использования».

Внимание! Шаблон формы необходимо скачать на компьютер, заполнить и предоставить в электронном виде в Банк России через Личный кабинет или предоставить в территориальное учреждение Банка России в субъекте Российской Федерации по месту государственной регистрации респондента на бумажном носителе с сопровождением в электронном виде на съемных машинных носителях информации (CD/DVD-диски, flash-накопители). Для заполнения формы необходимо наличие программы Adobe Reader (не ниже 11 версии).

Форма отчетности не может содержать только нулевые показатели в следующих случаях: