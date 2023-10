С 2020 года город заключил почти 6,6 тысячи электронных договоров купли-продажи земли и недвижимости

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 2020 года договоры с победителями торгов по аренде или продаже городской земли и недвижимости заключают в электронном виде. За три года было заключено более шести тысяч таких договоров. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2023 году завершился перевод в цифровой формат всего процесса реализации городского имущества. Сегодня все договоры по итогам торгов заключаются в электронной форме через личный кабинет покупателя на столичном инвестпортале. Всего по итогам конкурентных процедур с 2020 года город заключил уже почти 6,6 тысячи электронных договоров с победителями торгов», — отметил он.

Аукционы по реализации недвижимости в электронном виде проходят с 2014 года. Ранее по итогам торгов заключались бумажные договоры. С начала 2020-го город начал проводить онлайн-сделки по продаже объектов нежилого фонда, а в 2021-м — по аренде помещений и земельных участков. С марта 2023 года физические лица, которые планируют строительство частных жилых домов, также могут принять участие в электронных торгах и дистанционно подписать договор аренды или купли-продажи.

«Всего с 2020 года москвичи и представители бизнеса купили или арендовали у города 586 тысяч квадратных метров недвижимости — это нежилые помещения, отдельные здания и машино-места, а также 30,47 гектара земли для строительства частных жилых домов и коммерческих объектов», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Все объекты городской недвижимости, выставленные на продажу и для аренды, можно увидеть на инвестиционном портале Москвы. В Департаменте информационных технологий отметили, что сведения о торгах, в которых инвестор принимает участие, доступны ему в личном кабинете. Во вкладке «Мои торги» хранятся все документы по сделкам: акты, договоры, дополнительные соглашения.

На протяжении девяти лет инвестиционный портал остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Там можно найти все о мерах поддержки, в том числе и для промышленных предприятий, о налоговых режимах и льготах. Инвесторы могут напрямую связаться с Правительством Москвы, выбрать подходящий вид помощи, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги, и многое другое.

