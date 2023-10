Собянин объявил о старте финального этапа московского чемпионата «Абилимпикс»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начался финальный этап московского чемпионата «Абилимпикс-2023». Конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья продлится до 6 октября на 22 площадках столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Соревноваться предстоит в 60 профессиональных компетенциях, в том числе в медицине, образовании, сфере услуг и ИТ. Всего выступят 850 участников в трех возрастных категориях: школьники старше 14 лет, студенты и взрослые специалисты», — рассказал Мэр Москвы.

Самых талантливых и подготовленных мастеров крупнейшие работодатели города пригласят на стажировку и работу. Победители также войдут в состав столичной команды на национальном первенстве.

