Республика Алтай продолжит развитие в соответствии с Концепцией, разработанной ГУУ

29-30 сентября 2023 года сотрудники Государственного университета управления приняли участие в Международном форуме «Эко Алтай. Нить природы», на котором представили проект Концепции ноосферного развития Республики Алтай и национальный индекс ноосферного развития регионов.

Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание «От экологии мышления к экологическому суверенитету», посвященное вопросам выработки экологической политики с учетом национальных интересов и особенности территориального развития страны.

В своём выступлении глава Республики Алтай Олег Хорохордин особо отметил роль ГУУ в формировании новой модели развития региона. Он подчеркнул, что Республика Алтай «…определила себя территорией ноосферного развития…Государственный университет управления разработал Концепцию ноосферного развития, которая отдельным разделом войдет в обновленную Стратегию социально-экономического развития региона».

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Ирина Лозовая и члены Правительства Республики Алтай, ректор Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского Светлана Дрожжина, ректор Горно-Алтайского государственного университета Наталья Гусельникова, директор Центра институциональных исследований Университета Бернардо О’Хиггинса (Республика Чили) Алексис Матеу, руководитель АНО «Центр развития Республики Алтай» Михаил Грудинин, эксперты ВЭБ.РФ, НИЦ «Курчатовский институт» и другие.

На площадке Форума состоялась специальная сессия Государственного университета управления, на которой директор Центра проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества ГУУ Андрей Головин представил проект Концепции ноосферного развития Республики Алтай. В документе определены стратегические направления ноосферно-ориентированного развития республики с учетом ее геостратегического и духовно-культурного положения. Документ впервые закрепляет набор уникальных ценностей региона, вводит принципы и приоритеты ноосферного развития, в соответствии с которыми должна осуществляться социально-экономическая деятельность.

Также на сессии руководителем научного проекта Центра проектирования устойчивого развития институтов гражданского общества ГУУ Екатериной Шамаевой был представлен Национальный индекс ноосферного развития субъектов Российской Федерации. Индекс разработан впервые в целях измерения эффективности управления региональным устойчивым развитием. Его особенностью является уникальный набор показателей, отражающих уровень экологизации экономики, жизнеспособности общества, природосообразной среды и креативного потенциала регионов России. В ходе обсуждении индекса его реализация была поддержана руководителем Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольгой Ситниковой.

По итогам сессии принята резолюция с предложением проведения десятилетия ноосферного развития Республики Алтай, а также намечена дальнейшая работа с Правительством Республики Алтай и заинтересованными сторонами по разработке плана мероприятий по реализации Концепции в 2024 и последующих годах.

Напомним, что Республика Алтай является единственным субъектом Российской Федерации, имеющим особый статус эколого-экономического региона, закрепленного Указом Президента Российской Федерации от 02.03.1993 г. № 309. Стратегией социального-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года закреплена миссия «Горный Алтай — территория ноосферного развития». Республикой накоплен 30-летний уникальный опыт эколого-экономического развития, который в настоящее время преобразуется в региональную модель ноосферного развития. Разработанная Концепция направлена на практическую реализацию миссии региона и является документом научно-методологического обеспечения стратегического планирования.

Форум проходил на территории всесезонного курорта «Манжерок» при организационной поддержке правительства Республики Алтай, Фонда Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай». партнерами форума выступили ПАО «Сбербанк», ПСБ, ППК «Российский экологический оператор», ОАО «Ростелеком», ПАО «Татнефть» и другие.

