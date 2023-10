Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

27 сентября 2023 года в Государственном университете управления состоялся Фестиваль детских команд КВН «КВН Первых».

Ведущим игры стал Армен Погосян из Сборной МФЮА. Он поблагодарил ГУУ за тёплый приём и рассказал, что на заочном этапе в Фестивале приняло участие более 1600 школьников из 167 команд, представляющих 30 городов. А на итоговую игру Фестиваля в ГУУ приехало более 600 участников очень разных возрастов из 62 команд.

Игру судило весьма представительное жюри в составе участников и редакторов Высшей лиги КВН: редактор Высшей лиги Михаил Марфин, проректор ГУУ с богатым КВНовским прошлым Павел Павловский, Евгений Городницкий из Сборной МАИ, Дмитрий Валеев из команды «Северяне», чемпион Высшей лиги Павел Малахов из белорусской команды «Доктор Хаусс», старший методист Городского методического центра Департамента образования города Москвы Людмила Кривошеева, директор Юниор-лиги Руслан Волошин.

Для обычной игры КВН команд набралось слишком много, поэтому их разбили на два полноформатных блока и два блока коротких выступлений. Естественно команды очень много шутили о школе и родителях. Но были и другие темы, порой весьма неожиданные для детского КВН, а что ещё более удивительно, взрослые темы порой получали больший отклик, чем детские. Среди них шутки об ипотеке, курсе рубля, о портале Госуслуги. Видимо сказывалась атмосфера Государственного университета управления. Но и все прелести детского КВН тоже присутствовали – участники по полной программе пользовались своей миловидностью, танцевали, теряли на бегу обувь и даже давали жюри погладить кролика.

Среди команд были обычные школьники, представители пожарного колледжа, юнармейцы, достаточно опытные для своего возраста коллективы и те, кто выходил на сцену впервые. Вот с одной такой начинающей командой под названием «6-ой лишний» из школы №444 и её руководителем Дмитрием Зотовым мы и побеседовали.

Какие у вас впечатления от своего первого выступления?

— Очень необычно.

— Круто!

— Масштабно.

— Я думаю, мы очень уверенно выступили. Для первого раза хорошо держались.

И как вы оцениваете свои шансы на сезон?

— В сезон Юниор-лиги попадают все. Но там есть дивизионы, либо дивизион «Профи», либо дивизион «Старт».

В КВН играть не так уж просто и выигрывать получается не всегда. Что вас привлекает в этой игре, почему вы решили этим заняться?

— Шутки любим.

— Нравится позитивная и дружественная атмосфера.

— Масштабно.

— Постоянно весёлое настроение.

Сами пишите материал или вам помогает руководитель?

— Сами.

— Сами пишем.

— Они правда всё сами пишут.

Директор Юниор-лиги Руслан Волошин во время подведения итогов Фестиваля подтвердил, что все участвующие команды попадают в сезон Чемпионата игр КВН «Вернисаж профессий – 2024». Он поблагодарил родителей, руководителей команд и проректора ГУУ Павла Павловского, а также замечательные команды, без которых всё было бы бессмысленно.

Перед вручением призов в номинациях Павел Павловский сказал, что ему, как проректору, приятно видеть в ГУУ такое большое количество будущих абитуриентов.

Призы в номинациях:

Лучшая актриса – Даша из команды «Девчонки» (Пермь);

Лучший актёр – красавчик из команды «Белый кролик» (Москва);

Лучшая шутка – шутка про ад от команды «По берегу» (Волгоград);

Открытие Фестиваля – команда «Говорите громче» (Москва);

Надежда редакторов – «КиЯ. Красавицы и я» (Москва).

Организаторами Фестиваля детских команд «КВН Первых» стали Московская Юниор-лига КВН; Городской методический центр Департамента образования и науки города Москвы, Московский финансово-юридический университет МФЮА; Государственный университет управления; Российский Союз Молодежи.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI