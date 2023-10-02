От целебных клумб до волшебных таблеток: в Вышке финишировал VI сезон Научных боев

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В конце сентября состоялась финальная битва VI сезона Научных боев НИУ ВШЭ. В ней сошлись авторы самых популярных проектов сезона — от разработчиков нейросетей для геймдева до исследователей влияния цветочных клумб на уровень преступности. Победителем названа Анастасия Корженевская с проектом про производство новых лекарств. Схватка молодых исследователей стала одним из особенных событий фестиваля «Проектируем будущее» на ВДНХ.

Научные бои Вышки — яркий научно-популярный проект: молодые студенты-исследователи НИУ ВШЭ по очереди выходят на сцену, где понятно и увлекательно рассказывают о своих исследованиях из разных областей науки. Для защиты своего проекта у каждого есть 10 минут, личное ораторское искусство и — при необходимости — оригинальный реквизит. Никаких презентаций и роликов — только собственная харизма, подкрепленная безграничной верой в свой проект. В течение сезона проходят четыре полуфинала, в каждом из которых участвуют по четыре проекта. Лучшего выбирают зрители совместно с членами жюри. Четыре победителя, выбранные по итогам полуфинальных боев, затем встречаются в финальной битве за главный приз — академический тревел-грант (возможность бесплатно посетить научную конференцию, конгресс, симпозиум, семинар (workshop), летнюю школу, школу молодых ученых, круглый стол и др., в том числе за рубежом).

Шестой сезон был богат на оригинальные исследования: в течение всех четырех полуфиналов зрители то узнавали, как грибы и плесень помогают рубцевать шрамы, то задумывались об урбанизации кладбищ и коварстве кислорода, а то и вовсе судорожно искали у современного образования «болезнь издержек» Баумоля.

В ходе непростых битв за умы и сердца в финал вышли четыре проекта в области социологии права, химии, иностранных языков и нейросетевых технологий. Уже знакомые аудитории молодые исследователи в этот раз говорили о прогрессе в своих работах и новых результатах.

«Игры — людям, разработку — нейросетям: как машинное обучение меняет геймдев»

Открыл финал студент 1-го курса магистерской программы «Науки о данных» Руслан Рузиев, работающий над новой технологией озвучки с помощью нейросетей. Интересно, что после полуфинала Руслан не просто продолжил работу над своим исследованием, но и вместе с командой дорабатывал финальный продукт.

Руслан занимается новым способом озвучки внутриигровых диалогов в компьютерных играх с помощью нейросетей. Технология такая: нейросеть раскладывает на звуки написанный текст, а затем полученные аудиофайлы преобразуются с учетом темпа, тембра и интонации голоса. Руслан замечает, что технология новая и пока не идеальная, поэтому вся работа после полуфинала была направлена на ее улучшение.

Во-первых, команда добавила в возможности нейросети многоголосость. Во-вторых, сфокусировались на исправлении ошибок. Дело в том, что модель быстро устает и не способна работать с длинными материалами. Команда Руслана придумала разделять аудиофайлы на множество маленьких, прогонять каждый по отдельности, а потом с помощью другого механизма склеивать вместе, чтобы избежать возможных багов от перегрузки.

Третье улучшение — создание базы данных с транскриптами и ударениями для русского языка. Иначе нейросеть путается и ошибается в омонимах — одинаковых по звучанию и написанию, но разных по смыслу словах. Модель не понимала, когда произносить «замо́к», а когда «за́мок», поэтому разработчикам пришлось собрать большой скрипт с транскрипциями, а потом несколько недель очищать его вручную. «Следующая цель — добавить возможность самостоятельно расставлять ударные знаки», — заявляет Руслан.

Кропотливая работа над улучшением разработки идет вовсю, ребята обещают, что не остановятся, пока не упростят жизнь себе и другим разработчикам и не сделают компьютерные игры еще круче.

«Арго, которого вы не знали: как язык распределяет роли среди заключенных»

Подхватил эстафету рассказов о научных исследованиях и разработках студент 2-го курса магистерской программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» Павел Кивалин. Его исследование посвящено арго — языку, который используют замкнутые социальные группы. Любая закрытая группа неизбежно начинает формировать свой язык, что позволяет каждому ее участнику подчеркивать принадлежность к сообществу, говорит Павел.

Изучаемая группа — заключенные. В полуфинальном выступлении Павел говорил о метафорах, которые можно встретить в тюремной культуре. К финалу фокус исследования стал направлен на роли в тюремном арго, которые показывают, как заключенные называют себя и остальных.