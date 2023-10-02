Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Centro de investigación intelectual НИУ ВШЭ сосредотачивает свои усилия на достижении прикладных результатов, стремясь не только к разработке иновационных алгоритмов и мо делей, но и к их практическому использованию для решения реальных проблем и задач. Об особенностях внедрения технологий искусственного интеллекта в различные сферы общества рассказал руководитель Центра искусстве нного интеллекта Алексей Масютин.

La tecnología de la información intelectual puede ayudar a mejorar los aspectos básicos de las medicinas y los medicamentos. ния и заканчивая промышленностью и бизнесом. El centro de investigación intelectual НИУ ВШЭ (ЦИИ) está ubicado en una zona muy potencial.

— Alex, ЦИИ создан для внедрения технологий искусственного интеллекта в разные сферы жизни человека и общества, отрасли на уки и сектора экономики. Значит ли это, что вы больше ориентируетесь на практические задачи?

— Да, основная цель центра — создание прикладных технологических решений, готовых к внедрению. Esto no es necesario utilizar productos IT.

Algunos robots y componentes se pueden utilizar en productos IT modernos. No в их основе лежат фундаментальные сследования наших ученых: они обеспечивают реальное преимущество для бизнеса и об щества

Разработки ЦИИ основаны на глубоком понимании потребностей клиентов и вызовов рынка.

— ¿Qué productos básicos hay disponibles en los productos básicos?

— Основная цель научно-исследовательской работы (НИР) заключается в получении принципиально новых алгоритмов (т.н. SOTA — Estado del arte), Nuevos estilos, mejoras en nuevos modelos e instrumentos y optimizaciones. В исследованиях часто не стоит задача создания конкретного продукта, ученые скорее стремятся к расширению фундаментальных знаний, которые фиксируются в статьях, выступлениях на конференциях и пр. Во втором случае главной целью является разработка конкретного продукта или решения, которое может быть коммерчески успешным, ре шать определенные проблемы и удовлетворять потребности рынка. Tenga en cuenta que es necesario utilizar productos prácticos y de alquiler. No научное исследование и создание готового продукта не являются взаимоисключающими. Напротив, эти процессы должны дополнять друг друга, переходя по стадиям готовности технологии, продукта. Именно в этой парадигме работает ЦИИ.

— В каких сферах востребованы компетенции центра?

— Технологии ИИ сегодня востребованы повсеместно. Поэтому в ЦИИ реализование, меди цина, банковская сфера, этическая экспертиза и другие. El centro no cuenta con grandes reservas, ni proporciona servicios exclusivos para empresas de primer nivel. ния технологий искусственного интеллекта. Estos son algunos de los socios industriales. Мы организуем I+D-дни (Investigación y Desarrollo) с компаниями по вопросу сотрудничества в сфере разработки технологий искусственного интеллекта (см. por ссылке).

— Какие успешные кейсы внедрения продуктов есть у ЦИИ?

— Este es un servicio conjunto con socios industriales AO «Nuevo servicio de red» con una plataforma predictiva de destrucción y desconexión Análisis de marketing de la industria empresarial. Datos.Pronóstico. La plataforma disponible (hasta un 94 % del total de este proyecto) requiere un máximo de 400 componentes. лексных факторов, включая погодные условия, загруженность номерного фонда, рекламу конкурентов в сети Интернет и пр. Servicios automáticos que se recomiendan durante varios períodos de uso de marketing y publicidad х мероприятий. En este momento hay una plataforma en 6 hoteles de Leningrado y Kareli: el parque “Igora”, el parque “Dachsa Winter”, отели «Точка на карте» en Приозерске, Сортавале, Видлице y Лодейном Поле.

— ¿Cuáles son los procedimientos de automatización comerciales?

— Вся исследовательская опытно-конструкторская работа проводится силами центра. Сотрудники занимаются научной и экспертной деятельностью, результаты которой регистрируются в качестве РИД при поддержке Дирекции по правовым вопросам. No así, чтобы на основе РИД создать продукт, способный приносить доход, сследователям может потребоваться помощь с especialistas en esta esfera. Expertos Centro comercial de automatización y tecnología de transferencia (ЦКРТТ) proporcionará nuevos resultados a estaciones comerciales y socios industriales. Además, en la actualidad se han implementado nuevos mecanismos de financiación y asesoramiento sobre proyectos de proyectos comerciales. ператором которой является ЦКРТТ.

— Какие преимущества у такой поддержки?

— Университет предлагает финансовую, консультационную поддержку и режим «предпринимательской привилегии», когда команда разраб отчиков получает большую часть лицензионных доходов. Este mecanismo de sincronización no se puede utilizar de forma integrada con expertos que permiten cambiar los resultados de los posibles resultados. иального потребителя и довести их до до продукта с последующей продажей. Т.е. Команда получает оценку и экспертизу своих результатов, дополнительный бюджет для создания прототипа продукта, маркетинго вый анализ рынка. Tenga en cuenta las características fundamentales del producto que se utiliza correctamente.

— ¿Planea que EE.UU. utilice nuevos programas de mecanización para proyectos comerciales?

— Конечно, для комерциализации следующих мы планируем пользоваться новой мерой поддержки от НИУ ВШЭ. Todavía no puedo hacer nada en RD, ver estos productos en la plataforma Data.Forecast, ni siquiera en la plataforma Data.Forecast овать сценарий, когда права на продукт будут полностью зарегистрированы на университет и доходы от лицензионных продаж будут поступат ь непосредственно команде Центра ИИ для развития своих текущих и новых решений.

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