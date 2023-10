Отопление в столице начнут включать 3 октября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства 3 октября начнут подавать тепло в столичные здания. Процесс подключения к теплоснабжению займет пять дней. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности», — рассказал Петр Бирюков.

Отопительный сезон в столице начнется значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году тепло в соцучреждениях начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а 18 сентября его стали подавать в жилые дома.

«Подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все работы были завершены в установленный срок — до 1 сентября», — добавил заммэра.

В период с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.

