Осенние обои с видами ГУУ

Первые дни октября стали по-настоящему осенними.

Гулять под дождем и ветром хорошо только в кино и фантазиях. Да и учеба набирает обороты, увеличивая количество домашних заданий, рефератов и семинаров.

Чтобы работать за компьютером было особенно уютно, подготовили обои с осенними видами нашего университета. Календарь на них поможет не запутаться в днях и успеть ко всем дедлайнам.

Заставки на телефон в таком же стиле можно скачать в Телеграмм-канале.

Устанавливайте обои, и ГУУ будет не только в сердечке, но и на экране.

