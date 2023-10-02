Осенние обои с видами ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Первые дни октября стали по-настоящему осенними.
Гулять под дождем и ветром хорошо только в кино и фантазиях. Да и учеба набирает обороты, увеличивая количество домашних заданий, рефератов и семинаров.
Чтобы работать за компьютером было особенно уютно, подготовили обои с осенними видами нашего университета. Календарь на них поможет не запутаться в днях и успеть ко всем дедлайнам.
Заставки на телефон в таком же стиле можно скачать в Телеграмм-канале.
Устанавливайте обои, и ГУУ будет не только в сердечке, но и на экране.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 2.10.2023
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