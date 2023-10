На проспекте Вернадского обновили асфальт

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На проспекте Вернадского завершили работы по замене дорожного покрытия. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали около 300 тысяч квадратных метров асфальта на всем протяжении магистрали. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Одна из причин ремонта — колейность, которая возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна: последний раз асфальт на проспекте Вернадского меняли в 2016 году», — рассказал заммэра.

Дорожные работы проводили преимущественно по ночам, частично ограничивая движение. В ближайшее время на отремонтированный участок нанесут дорожную разметку с помощью износостойких материалов — холодного пластика и термопластика.

Всего в этом сезоне в Москве меняют более 23 миллионов квадратных метров асфальта. Ремонт проводят на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. Для работ используют асфальтобетонные смеси, которые производят 10 заводов. Суммарно за сезон они выпускают более двух миллионов тонн материалов для московских дорог.

