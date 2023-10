На Парковой улице возведут новостройку из четырех корпусов по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома из четырех корпусов по программе реновации на территории поселка Новобратцевского. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Новостройку возведут по адресу: Парковая улица, земельный участок № 7.

«На месте ветхих пятиэтажек в районе Митино появится комфортный дом, рассчитанный на 389 квартир. Он будет состоять из четырех корпусов разной этажности, соединенных в надземной части колоннадами. В настоящий момент специалистами комитета оформлена необходимая разрешительная документация. Застройщик может приступать к работам на площадке», — рассказал Игорь Войстратенко.

Общая площадь дома составляет 46,5 тысячи квадратных метров. Первые этажи займут помещения общественного назначения, в том числе центр информирования населения.

Вход в здания будет с двух сторон — с улицы и со двора. В каждой входной группе разместятся тамбуры, место дежурного с комнатой уборочного инвентаря, колясочная, холл с лифтами грузоподъемностью 400 и тысяча килограммов, а также технические помещения.

Всего в корпусах предусмотрено 128 однокомнатных, 144 двухкомнатные и 117 трехкомнатных квартир. В них будут застекленные лоджии и готовая отделка в соответствии со стандартами программы реновации.

В доме также обустроят шесть квартир для маломобильных граждан — две трехкомнатные и четыре однокомнатные. Для жильцов с ограниченными возможностями здоровья создадут доступную среду.

Наружная отделка стен будет комбинированной — рядом с окрашенными текстурными бетонными фасадами расположат керамическую плитку из кирпича. Для внешних блоков кондиционеров установят металлические корзины.

Придомовую территорию благоустроят. Специалисты проложат тротуары и дорожки, установят наружное освещение. Кроме того, обустроят детские площадки, места отдыха и разместят малые архитектурные формы, разобьют газоны.

По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание жилым объектам по программе реновации.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок дома на Парковой улице. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций», — отметил Игорь Войстратенко.

Москва — один из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства ввода жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров. По итогам прошлого года возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

