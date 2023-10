На острие прогресса: университеты как ключевой элемент достижения Целей устойчивого развития

Source: MIL-OSI Russian Language News

Реализация Целей устойчивого развития может обеспечить прорыв в построении лучшего будущего для молодых поколений, а университеты находятся в авангарде этого процесса. Как обучать будущих лидеров, принимающих решения, концепциям устойчивого развития и делать само образование все более практико-ориентированным, говорили представители университетов из разных стран мира на сессии «На острие прогресса: университеты как ключевой элемент достижения ЦУР» в рамках Международной партнерской недели в НИУ ВШЭ. Новые курсы, исследования, экспертиза Значение Целей устойчивого развития (ЦУР) и роль университетов в продвижении ESG-повестки, с одной стороны, растет, с другой — ставит новые вызовы и задачи. Декан Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ Александр Сорокин отметил, что активности университетов по тематике ЦУР сейчас выстраиваются по трем основным направлениям: образование, исследования, а также консультации и экспертиза. В рамках первого направления формируется множество различных курсов, посвященных социологии, политологии, городской среде, экологии. По линии исследований открываются различные лаборатории и центры для молодых людей. Последнее направление — консультации и экспертиза — является самым обширным и включает в себя большое количество таких активностей, как разработка стратегий для социально-экономического развития городов, мониторинг школьной среды, развитие предпринимательства среди молодежи, изучение проблем миграции и мобильности молодежи, развитие университетских кампусов и многие другие, поясняет Александр Сорокин.

При этом, по его словам, полноценному распространению практик и укоренению новых принципов УР мешает мискоммуникация между университетами в этом вопросе. В то же время «много научных инициатив исходит от студентов и партнеров», добавляет директор Центра управления устойчивым развитием компаний (ESG-центра) Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Анна Веселова. Поэтому важно развивать различные аналитические направления, чтобы у инициативных групп была возможность реализовывать свои идеи. «В рамках деятельности в области УР мы открываем различные курсы и программы, которые связаны с устойчивым развитием», — отмечает Анна Веселова. Уже открыто три таких программы, чтобы студенты, «мечтающие изменить мир», могли получать полезные, нужные и актуальные знания. Дополнительно открываются и краткосрочные программы для состоявшихся профессионалов. «Данная область становится все более и более актуальной и важной для нашего мира, следовательно, и полученные знания будут важны как, например, для финансистов, так и для маркетологов», — добавляет Анна Веселова. Повышение качества образования «Тот, у кого есть преимущество во всеобъемлющей национальной мощи устойчивого развития, может заложить прочную основу и гарантию своего собственного выживания и развития», — подчеркивает Джеймс Пепрах, декан факультета экономики Университета Кейп-Кост в Гане. Знания в области ЦУР помогают сейчас быть более конкурентоспособным на рынке труда, добавляет он. «Улучшение процесса подготовки специалистов в среде, уже похожей на рабочую, поможет студентам быстрее адаптироваться и ускорить рабочие процессы в том числе», — соглашается Марина Карпицкая, декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы в Белоруссии. Здесь, продолжает она, важно взаимодействие университета с внешними стейкхолдерами, различными предприятиями и заказчиками кадров: параллельно происходит обучение не только студентов, но и представителей реального сектора экономики, открываются технопарки и бизнес-инкубаторы. Также создаются центры уникального оборудования, которые помогают студентам погружаться в профессию, внедряя в процесс обучения языки профессиональных компетенций, IT и дисциплинарности.

«Образование нужно получать в течение всей жизни», — отмечает Зубираш Смагулова, декан Высшей школы экономики Международного университета Астаны. Поэтому необходимо помогать развиваться не только студентам, но и педагогам. В Казахстане, по ее словам, серьезная нехватка педагогических кадров и школьных учреждений, в особенности в больших городах, где спрос на образование велик, поэтому университет сейчас «делает большой упор на развитие педагогического состава», добавляет Зубираш Смагулова. Повышать качество соответствующего образования помогает и активное привлечение зарубежных преподавательских кадров. «В этом есть и преимущества для университета, ведь его рейтинг повышается», — отмечает Умут Абдылдаева, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова. Инклюзия и социально-эмоциональное культурное развитие Один из аспектов развития ЦУР в университетах — создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями. В частности, по словам Джеймса Пепраха, Университет Кейп-Кост предлагает проекты по формированию комфортной инфраструктуры и улучшению среды для уязвимой части общества. «Необходимо гарантировать инклюзивное и справедливое качественное образование и продвигать возможности обучения на протяжении всей жизни для всех», — соглашается начальник управления мониторинга качества образования белорусского Национального института образования Вячеслав Короткевич.

Также важно развивать социально-эмоциональный интеллект детей, подростков и молодых людей, добавляет он. В Республике Беларусь, продолжает спикер, создается образовательная система, которая направлена на развитие социально-профессиональных навыков от уровня дошкольного обучения до аспирантуры. Умут Абдылдаева отмечает также, что в этом ключе имеют значение университетские проекты, направленные на социальное развитие. «Важно, чтобы студенты интересовались в том числе не только академическими проектами, направленными на расширение знаний и научного кругозора, но и личностно ориентированными проектами, влияющими на социальное и культурное развитие людей», — подчеркивает она. Роль государства «Работа по достижению целей ESG невозможна без налаживания партнерских отношений на глобальном, региональном и местных уровнях», — отмечает начальник Управления международного партнерства НИУ ВШЭ Ксения Шевцова. Ван Ци, профессор китайского Университета Цинхуа, напомнил о значении роли государства в реализации ЦУР. В обязанности государства как раз входит сплочение всех групп людей для достижения ЦУР и создания общества «сяокан» (общества «малого благосостояния»), сказала она. «Китайские университеты глубоко изучили эту концепцию и предоставили мощную теоретическую поддержку», — отмечает профессор.

Благодаря господдержке в Китае успешно реализуются крупные научно-исследовательские проекты в области устойчивого развития: в стране более 2000 официально зарегистрированных неправительственных организаций по охране окружающей среды, создано более 100 экспериментальных зон для устойчивого развития. Более 270 университетов по всей стране создают факультеты и открывают новые дисциплины, посвященные охране окружающей среды, чтобы внести свой вклад в национальную стратегию экологического развития. «Всесторонняя поддержка соответствующих национальных стратегий является одним из способов укрепления университетами своих возможностей в достижении ЦУР», — резюмирует Ван Ци. Индикаторы и цели в рамках ЦУР Как оценивать работу, в том числе вузов, в продвижении ЦУР? На какие цели ориентироваться? Зубираш Смагулова для ответа на эти вопросы предложила посмотреть на результаты соцопросов. Респонденты, по ее словам, на первое место ставят хорошее здоровье и благополучие, на второе — качественное образование, на третье — ликвидацию нищеты, далее в списке значимых достижений ЦУР следуют достойная работа и экономический рост, за ними — чистая вода и санитария. Перечисленные цели и стоят во главе определения проектной деятельности университета, добавляет она. Умут Абдылдаева предложила семь критериев, которые «фиксируют достижения в области внедрения ЦУР»: качественное образование, улучшение науки и образования, улучшение качества человеческих ресурсов, расширение международной коммуникации, цифровизация как дальнейшая стратегия развития инфраструктуры университета, социальная и образовательная работа, развитие инфраструктуры, безопасности и эффективной среды. Ова Кандра Дьюи, руководитель междисциплинарной программы магистратуры по городскому и региональному планированию Университета Индонезии, рассказала о разработанном ее университетом первом и единственном рейтинге университетов, который оценивает их экологичность. Польза этого рейтинга для университетов состоит в том, что он помогает повысить осведомленность о проблемах ESG-направленности по всему миру, создает единую для всех стран единицу измерения, способствует социальным изменениям и действиям, добавила она. Данный рейтинг включает в себя такие показатели, как развитость инфраструктуры, энергетические и климатические изменения, выбросы, качество воды, развитие транспорта, уровень образования и исследований. Также в рамках рейтинговой деятельности индонезийский университет предлагает дополнительные услуги, например проведение консультаций и ивентов по УР или повышение узнаваемости университета и создание бренда. Текст: Елизавета Логинова, стажер-исследователь Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ

