Научно-педагогический опыт СПбПУ объединили с практическими компетенциями Системного оператора Единой энергетической системы

28 сентября в Филиале Системного оператора Единой энергетической системы («СО ЕЭС») «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) прошла первая практическая конференция с участием руководства и специалистов диспетчерского центра и преподавателей Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Обсуждались актуальные вопросы развития одного из самых наукоёмких направлений отечественной электроэнергетики — оперативно-диспетчерского управления, также участники обменялись опытом в области подготовки персонала для Системного оператора.

Впервые на площадке диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» в Санкт-Петербурге собрались преподаватели трёх высших школ Института энергетики Политеха, которые не только готовят будущих специалистов для электроэнергетической отрасли, но и ведут научные исследования в области высоковольтной энергетики и функционирования электроэнергетических систем.

На конференции специалисты ОДУ Северо-Запада рассказали преподавателям вуза о системе перспективного планирования в электроэнергетике, цифровых комплексах, используемых для оперативно-диспетчерского управления, современных технологиях дистанционного управления при переключениях в электроустановках, задачах Системного оператора в области релейной защиты и автоматики.

«Со студентами мы общаемся регулярно. Они приходят к нам на практику, на экскурсии, трудоустраиваются. В первую очередь, именно они являются тем мостом, который связывает нас и высшую школу, а вот с преподавателями в формате конференции, как сегодня, мы встретились впервые, — отметил генеральный директор ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин. — Двадцать профессоров и доцентов, докторов и кандидатов технических наук, живое общение и дискуссия, общие планы и поиск совместных решений. Убеждён, что такое соединение науки и практики поможет нам вместе развивать современные технологии диспетчерского управления и готовить квалифицированных специалистов для отрасли».

Сергей Шишкин сообщил, что руководители Института энергетики и ОДУ Северо-Запада договорились об участии преподавателей института в обучении совместно с работниками Системного оператора на курсах, которые проводятся в центре тренажёрной подготовки диспетчерского центра.

Директор Института энергетики Политеха доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Юрий Петреня отметил, что партнёрство вуза и Системного оператора предполагает объединение накопленного за десятилетия педагогического и научно-исследовательского опыта преподавательского состава университета и компетенций специалистов Системного оператора.

Системный оператор — это высшая ступень управления и видения всей электроэнергетики нашей страны. Именно поэтому, вне зависимости от того, в каком направлении электроэнергетики будут работать наши выпускники, представление об энергосистеме в целом они могут и должны получать в первую очередь на основе опыта и компетенций Системного оператора. Ну а чтобы это представление донести до студентов, мы, преподаватели, должны работать в тесном взаимодействии с коллегами-практиками из диспетчерских центров , — сказал Юрий Петреня.

Он также добавил, что оперативно-диспетчерское управление всегда было и остаётся мощной базой для научных исследований, поэтому погружение профессорско-преподавательского состава высшей школы в вопросы реального функционирования энергосистемы имеет принципиальное значение для развития отрасли в целом. Все изменения, которые сегодня происходят в области управления энергосистемой, должны быть учтены в учебном процессе, экспериментальной и лабораторной практике, и мы совместно с Системным оператором продолжим работу в этом направлении , — сказал Юрий Петреня.

Доктор технических наук, профессор Высшей школы электроэнергетических систем Института энергетики Андрей Беляев особенно подчеркнул важность взаимодействия с Системным оператором в области экспертизы образовательных программ, ведения дипломных проектов и выразил уверенность, что прошедшая конференция станет новым этапом на пути развития сотрудничества вуза и АО «СО ЕЭС».

В рамках конференции генеральный директор ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин провёл экскурсию по диспетчерскому центру и познакомил преподавателей университета с основными функциями Системного оператора, историей оперативно-диспетчерского управления. В Центре тренажёрной подготовки персонала гостям продемонстрировали смоделированную аварию в энергосистеме и действия диспетчерского персонала по её ликвидации.

Напомним, что между Системным оператором и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого действует соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривают взаимодействие в области подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ. В июне 2023 года подписи под планом взаимодействия сторон на 2023–2024 учебный год поставили член правления, директор по персоналу АО «СО ЕЭС» Байрта Первеева и ректор СПбПУ Андрей Рудской.

