Мемориальную доску почетному гражданину Москвы Борису Уткину открыли в Черемушках

В Черемушках открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину города Москвы, генерал-полковнику Борису Уткину. Она появилась на доме 60, корпусе 2 на Новочеремушкинской улице, где ветеран жил с 1989 по 2023 год.

«Сегодня в Москве увековечили память выдающегося военного и политического деятеля, почетного гражданина города Москвы Бориса Павловича Уткина. Он принимал участие в исторических боях, всю жизнь находился на военной службе, а после увольнения в запас много времени посвящал научной и общественной работе. Мемориальная доска появилась на доме, где Борис Павлович прожил больше 30 лет. На ней он изображен в парадной военной форме, читающим книгу. В верхнем правом углу располагается знак “Почетный гражданин города Москвы”, врученный Мэром в день 100-летия ветерана», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Инициаторами установки мемориальной доски выступили Департамент культурного наследия города Москвы и префектура ЮЗАО.

Биография Бориса Уткина

Борис Уткин родился 23 февраля 1923 года в селе Петровском Раменского района Московской области. В 1941 году после окончания школы районный военкомат направил его в 1-е Московское краснознаменное артиллерийское училище имени Л.Б. Красина.

С первого налета фашистской авиации на Москву Борис Уткин вместе со своими товарищами дежурил на крышах зданий, засекая места пуска сигнальных ракет, сбрасывал на землю и гасил в ящике с песком зажигательные бомбы. Осенью 1941 года два дивизиона курсантов, в одном из которых служил Борис Уткин, были направлены под Волоколамск в 16-ю армию. 7 ноября 1941 года курсант Борис Уткин в составе парадных расчетов артиллерийского училища прошел по Красной площади, став участником легендарного парада.

После окончания училища 17 апреля 1942 года лейтенант Борис Уткин служил в 390-м отдельном гвардейском минометном дивизионе командиром взвода, заместителем и командиром батареи, начальником штаба. В феврале 1944 года после присвоения звания капитана был назначен командиром дивизиона. Воевал на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах, сражался в излучине Дона, Сталинградской битве, на Курской дуге и Днепре, в боях за Кировоград. Участвовал в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Карпатской и Дебреценской операциях. Освобождал Венгрию и Австрию.

После войны Борис Павлович прошел подготовку в Военно-политической академии имени В.И. Ленина, служил в частях и соединениях Вооруженных сил СССР на различных командных и политических должностях.

За плечами генерал-полковника Бориса Уткина — более полувека воинской службы. Его заслуги отмечены высокими государственными наградами: орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I степени, Красной Звезды (трижды), «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Среди наград есть и иностранные, в том числе румынский орден Тудора Владимиреску (двух степеней), польский орден «Крест Грюнвальда», чехословацкий орден «За боевую службу» и орден «За заслуги» (ГДР). Кроме того, Борис Уткин награжден медалью Петра Первого Российской академии наук.

Борис Уткин — автор многих книг, среди которых «Победа: свершения отцов, долг сыновей», «Маршал Советского Союза Огарков», «Дивизион, к бою!», «60-летию Победы: опыт победителей — защитникам Отечества». Его публикации в журналах и газетах составляют свыше 150 печатных листов.

23 февраля 2023 года Сергей Собянин вручил Борису Уткину знак «Почетный гражданин города Москвы» в 100-летний юбилей фронтовика.

Борис Уткин скончался 30 июня 2023 года на 101-м году жизни. Похоронен на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества».

