«Книжки на подушках» в библиотеке № 253

В библиотеке № 253 в корпусе 1106 работает детский книжный клуб «Книжки на подушках». На мероприятии участники читают вслух детские книги, знакомятся с детскими авторами, переживают и обсуждают, иллюстрируют и разгадывают загадки, участвуют в конкурсах и викторинах, разучивают скороговорки, а также учатся понимать и чувствовать текст, интерпретировать поведение героев. После чтения библиотекари проводят с ребятами творческие занятия.

