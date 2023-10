Дожди и холодные ночи: прогноз погоды на ближайшие дни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В начале недели москвичей ждет похолодание, а также облачная и дождливая погода. 3 и 4 октября будет 15–17 градусов тепла. При этом во вторник существенных осадков не ожидается, а в среду временами пройдет дождь и возможен порывистый ветер до 17 метров в секунду. Ночью термометры покажут от шести до 11 градусов тепла.

В четверг, 5 октября, местами ожидается небольшой дождь. Днем будет плюс 13–15 градусов, а ночью — около 8–10 градусов тепла.

В пятницу, 6 октября, дневная температура составит 9–14 градусов выше нуля, а в субботу, 7 октября, — плюс 7–12 градусов. Заметно похолодает в эти дни ночью: столбики термометров опустятся до плюс одного — восьми градусов.

