В СПбГАСУ исследуют эволюцию ордерных форм на фасадах петербургских зданий

Мария Колесова, ассистент кафедры архитектурного и градостроительного наследия, выполнила научно-исследовательскую работу «Эволюция ордерных форм фасадов зданий Санкт-Петербурга в творчестве А. И. Штакеншнейдера, М. Е. Месмахера и М. М. Перетятковича» в рамках конкурса грантов на выполнение научно-исследовательских работ научно-педагогическими работниками Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета в 2023 г.

Анализ построения фасада Русского торгово-промышленного банка (архитектор М. М. Перетяткович, 1912–1914). а) Общее силуэтное решение фасада; б) разбивка фасада на акцентные и фоновые плоскости; в) выбор типа ордерного оформления; г) разбивка горизонтальных членений; д) разбивка вертикальных членений; е) оформление фасада согласно «теории архитектурных форм»

В работе рассматриваются особенности формообразования фасадов зданий Санкт-Петербурга, спроектированных ключевыми представителями трёх стилевых направлений второй половины XIX – начала XX в. с точки зрения общего композиционного решения, типа ордерного построения и характерных особенностей размещения ордера в структуре фасада. На протяжении рассматриваемого периода с отходом от классицистических традиций в проектировании зданий меняется не только набор используемых архитекторами деталей, но и вся композиционная структура фасада. Особую роль в этом играет размещение ордера в структуре фасада в период ранней эклектики, поздней эклектики и неоклассицизма начала XX в.

Колонный ордер на фасадах зданий Санкт-Петербурга претерпевал изменения на протяжении всей истории архитектуры города. Меняются не только пропорции и отдельные элементы ордера, но и их составные части – архитектурные обломы, применяемые в различных стилевых направлениях в период ранней эклектики, поздней эклектики и неоклассицизма начала XX в. Архитекторы обращаются к наследию предыдущих исторических периодов, цитируют в точности или по-своему интерпретируют ордер на фасадах собственных построек. Трактовка ордера отражает стилевые, творческие, философские представления архитектора. Знание особенностей применения ордера необходимо при изучении, сохранении и реставрации исторических зданий.

Исследование может получить продолжение в изучении фасадов и их элементов у исторических зданий других архитекторов середины XIX – начала XX в. в Санкт-Петербурге и других городах. Кроме того, результаты данного исследования можно использовать при реставрации и приспособлении исторических зданий Санкт-Петербурга.

В результате выполнения НИР опубликованы две статьи в журналах, входящих в перечень ВАК.

