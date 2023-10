В Политехе появились молодёжные лаборатории по цифровизации отечественной истории науки и техники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фонд поддержки инноваций и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга (Фонд инициатив) и Музей истории СПбПУ провели открытый конкурс на участие студентов и недавних выпускников вузов в молодёжных лабораториях по цифровизации отечественной истории науки и техники.

Музей предложил участникам лабораторий ряд актуальных задач по внедрению памятников науки и техники в цифровую среду и цифровизации научных достижений для сохранения исторического наследия. Таким образом молодые специалисты, студенты и недавние выпускники получили возможность стать частью коллектива музея и пройти путь от идеи до реализации решений, которые войдут в постоянную экспозицию.

«Цель нашего проекта — создать и презентовать новый музейный контент, который будет разработан молодёжью для молодёжи с использованием технологий и языка, доступного „цифровому поколению“, — рассказала руководитель проекта, продюсер Фонда инициатив Санкт-Петербурга Кристина Еременко. — Мы уверены, что сочетание исследовательской работы на базе музейных материалов и изучения методов репрезентации исторических данных с помощью цифровых инструментов не только будет полезно студентам с практической точки зрения, но и поможет выявить каждому из участников собственный творческий потенциал».

На конкурс поступило более 60 заявок от студентов и выпускников вузов Санкт-Петербурга. В результате конкурсного отбора были сформированы три группы по 10 человек для работы в лабораториях по направлениям: AR /VR и метавселенные, цифровой сторителлинг и нейронные сети.

Благодарим всех за активное участие и творческие заявки. Восхищают ваши энтузиазм и желание внести свой вклад в развитие цифровых технологий в сфере музейного проектирования. Желаем плодотворной работы и с нетерпением ждём результатов , — прокомментировал ​​начальник Управления молодежной политики СПбПУ Иван Хламов.

В течение сентября—октября участники проекта посещают занятия и консультации экспертов: искусствоведа Ирины Актугановой и креативного директора мультимедийной студии Марии Кобяковой (Лаборатория «AR / VR и метавселенные»); куратора, музейного проектировщика Ксении Суриковой и куратора виртуального музея Дарьи Ефремовой (Лаборатория «Цифровой сторителлинг»); куратора магистратуры в сфере Fashion Tech Полины Егармин и куратора, музейного проектировщика Ирины Кирюхиной (Лаборатория «Нейронные сети»). За каждой группой закреплён специалист Музея истории СПбПУ для консультаций.

Лаборатории по цифровизации станут местом, где молодые специалисты не только узнают о наследии музея, получат практические навыки работы с цифровыми инструментами, но и, взаимодействуя в междисциплинарных командах, смогут обмениваться опытом. Теоретические знания, постоянно проверяемые на практике — самые полезные. Будет здорово, если у нас получится вдохновить ребят на новые проекты. Мы хотим даже за такой короткий промежуток времени сделать полезный продукт для музея, который станет основой для его роста и развития в дальнейшем , — подчеркнула Мария Кобякова.

На открытии лабораторий присутствовали проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов, генеральный директор Фонда поддержки инноваций и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга Сергей Салкуцан и директор Музея истории СПбПУ Валерий Климов.

После церемонии открытия и экскурсии по музею студенты разделились на группы, познакомились с экспертами лабораторий, а также обсудили план работы и идеи по реализации будущих проектов.

По итогам работы лабораторий в ноябре пройдут презентации итоговых проектов, экскурсии и научно-популярный квест по территории СПбПУ.

Актуальная информация о работе лабораторий, новости и анонсы мероприятий будут размещаться в сообществе ВКонтакте и на сайте .

Фото: Дмитрий Егоров

