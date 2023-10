В Политехе обсудили глобальные вызовы цифровой трансформации рынков

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехническом университете состоялась международная научная конференция «GDTM-2023: Глобальные вызовы цифровой трансформации рынков». Организаторами мероприятия выступили Высшая школа производственного менеджмента, Высшая школа сервиса и торговли и кафедра экономической теории Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ.

Конференция проводилась в четвёртый раз и прошла в смешанном офлайн- и онлайн-формате. Научные труды и доклады представили учёные из Китая, Индии, Анголы, Кот-д’Ивуара, Белоруссии, Узбекистана, Армении, Пакистана, Малайзии и Индонезии, специалисты российских вузов (Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Северной Осетии), а также представители научно-исследовательских институтов Российской академии наук и общественных организаций.

Пленарное заседание открыл проректор по научной работе СПбПУ Владимир Нелюб. Для Политехнического университета проведение такого рода конференций, которые организуются на систематической основе и имеют широкий научный охват, является важным шагом в продвижении и повышении узнаваемости вуза в российском и мировом пространствах. Данное мероприятие направлено на установление новых и укрепление имеющихся связей среди участников конференции, а также создание условий для эффективного взаимодействия в научной, образовательной и производственной сферах. Уверен, что конференция GDTM внесет большой вклад не только в распространение инновационных научных идей, но и в поддержание и расширение сотрудничества между представителями различных социальных институтов в разных странах , — обратился к участникам конференции проректор по науке.

Начальник Управления стратегического планирования и программ развития СПбПУ Мария Врублевская подчеркнула необходимость и важность развития внешних партнёрств для осуществления фундаментальных и прикладных исследований. Развитие сети международных коллабораций на таких научно-практических конференциях с привлечением академического и экспертного сообщества является действующим механизмом интеграции науки, образования и производства, а также выступает хорошим инструментом продвижения результатов этой интеграции на российском и международном уровнях , — отметила Мария Викторовна.

Процессы глобальной трансформации рынков сегодня интенсивно идут во всех странах, поэтому тематика выступлений на пленарном и секционных заседаниях была актуальной и вызвала живой интерес участников. В этом году на конференцию были приглашены новые партнёры Института промышленного менеджмента, экономики и торговли из Анголы и Кот-д’Ивуара, сотрудничество с которыми получило развитие после участия ИПМЭиТ в экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка» в июле этого года. На пленарном заседнии участников поприветствовали в очном формате инвестиционный партнёр посольства Кот-д’Ивуар в Москве Мусса Исмаэл Диоманде и по видеоконференцсвязи — директор производства крупнейшего в Африке горнорудного общества «КАТОКА» доктор Феликс Жоао Тунга.

Впервые приглашёнными участниками конференции стали зарубежные партнёры из Малайзии и Индонезии, с которыми ИПМЭиТ также начал развивать сотрудничество этим летом. С пленарным докладом выступил доцент университета UCSI Куала-Лумпур (Малайзия), доктор Мухаммад Али.

В пленарном заседании участвовали профессор Южного Университета науки и технологий (Китай) доктор Шакир Улла, директор по связям с Азией Абботтабадского университета науки и технологий (Пакистан) доктор Номан Хан, доцент Российско-Армянского университета (Армения) Арман Аветян, профессор Ташкентского государственного экономического университета (Узбекистан) Лайло Абдухалилова, заместитель начальника Центра информационных технологий Белорусского государственного университета (Беларусь) Анатолий Жерело.

«Для нашего института проведение обширных международных мероприятий на системном уровне является стратегической задачей, — прокомментировал директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин. — Конференция GDTM стала уже традиционной, проходит четвёртый год подряд. Посредством таких конференций мы стараемся развивать приобретаемые международные связи, чтобы они переросли в плодотворное сотрудничество для совместного участия в конгрессной деятельности, осуществления научных исследований, проведения семинарских и лекционных занятий онлайн и офлайн, налаживания академического обмена преподавателей, аспирантов и студентов. Также хочется подчеркнуть важность горизонтальной коллаборации — организация конференции тремя структурными подразделениями ИПМЭиТ позволяет максимально эффективно использовать научный, кадровый, ресурсный потенциал института и расширять как зарубежный, так и российский охват участия».

За два дня конференции была организована работа пяти секций, заседания которых также проводились в смешанном формате.

Организаторы выражают благодарность спикерам пленарного и секционных заседаний за яркое представление своих научных исследований, а также всем участникам конференции за высокую продуктивность проведённой работы, на основе которой удалось определить новые направления и дальнейшее развитие совместных международных исследований для решения рассмотренных проблем.

