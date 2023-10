«Всероссийский исторический кроссворд — 2023» в Государственной публичной исторической библиотеке России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Государственная публичная историческая библиотека России приглашает принять участие в просветительской акции «Всероссийский исторический кроссворд — 2023». В Год педагога и наставника она будет посвящена истории образования, школы и школьным событиям. Цель кроссворда — поддержать интерес школьников, студентов и взрослых к этому направлению.

Участники ответят на занимательные вопросы и выполнят задания, а после этого узнают, верны ли их догадки. За один час гости вспомнят прошлое и освежат в памяти забытые факты.

Чтобы принять участие в акции, нужно пройти регистрацию на сайте Государственной публичной исторической библиотеки России.

