Каждый год в первый понедельник октября отмечается Всемирный день архитектуры. К празднику, учреждённому Международным союзом архитекторов (МСА), приурочивают конференции, творческие дискуссии, выставки.

Морской собор в Кронштадте, сооружённый в 1903–1913 гг. по проекту Василия Косякова – директора Института гражданских инженеров (ныне СПбГАСУ) в 1905-1921 гг.

Архитектура играет важную роль в жизни каждого: от полёта творческой мысли и уровня профессионализма архитекторов во многом зависит облик нашей планеты, поэтому так важны знания, которыми они обладают.

В разные годы в СПбГАСУ учились, преподавали, занимались научными изысканиями талантливые архитекторы и инженеры. Они внесли значительный вклад в развитие российских и зарубежных городов, оставив после себя памятники архитектуры и добрую память.

Их преемники – сегодняшние студенты и преподаватели СПбГАСУ, которые решают актуальные градостроительные задачи, работают над востребованными проектами. Верность традициям и современные технологии открывают перед ними новые профессиональные горизонты.

Желаем всем настоящим и будущим архитекторам успехов, вдохновения, интересных идей!

