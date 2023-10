Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2011 года общая протяженность линий столичного метрополитена увеличилась в 1,7 раза. Было построено 235,8 километра линий и открыто 114 станций. Кроме того, появилось 11 электродепо для обслуживания и ремонта составов.

В ближайшие 10 лет метро пополнится 39 новыми станциями. В частности, сейчас проектируются и строятся участки Сокольнической и Арбатско-Покровской линий со станциями «Потапово» и «Гольяново», а также прокладываются новые линии, среди которых Троицкая на юго-западе, Бирюлевская на юге и Рублево-Архангельская на северо-западе.

Сейчас в столичном метро 263 станции, а к 2033 году станет больше 400. Их строительством занимаются около 15 тысяч специалистов.

Вместе с Московским центральным кольцом и четырьмя Московскими центральными диаметрами метрополитен образует транспортный каркас города. Его комплексное развитие позволяет пассажирам планировать удобные маршруты и сокращать время в пути, что помогает эффективнее распределять пассажиропотоки.

В сентябре завершилось строительство Солнцевской линии метро. Теперь ее протяженность составляет 30 километров. На ней открыто 14 станций, среди которых «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». На Люблинско-Дмитровской линии появились станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех», которые улучшили транспортное обслуживание более чем 500 тысяч человек.

Протяженность линий метро в Москве за последние 12 лет выросла в 1,7 разаОт станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро до МФТИ ходит бесплатный автобус-шаттл

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI