Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Государственная публичная историческая библиотека России приглашает на выставку, посвященную этнографической работе известного русского путешественника Николая Миклухо-Маклая.

Экспозиция состоит из трех разделов. В первом собраны материалы о вкладе ученого в изучение Берега Рай. Второй повествует о зарубежных исследователях, которые также изучали эти земли на протяжении почти полутора веков. Из третьей части выставки посетители узнают о русских ученых советского и постсоветского времени, которые занимались и продолжают заниматься изучением Берега Миклухо-Маклая. На выставке представлены книги из фондов библиотеки, а также фотографии и предметы из личной коллекции куратора выставки.

Николай Миклухо-Маклай известен своими экспедициями в Новую Гвинею. Он оставил обширные записки, которые стали важным историческим и этнографическим источником и оказали большое влияние на развитие в России этнографии как науки в целом. Ученый трижды побывал на земле народа бонгу. Последний его приезд датируется 1883 годом.

Куратор выставки — Андрей Туторский, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI