Банк «РОССИЯ» выступил партнером IX Всероссийской конференции «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России» Банк «РОССИЯ» принял участие и стал партнером VIII Всероссийской конференции «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России. Планировать или реагировать?», которая прошла 21-22 сентября в Сочи. Конференция «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России» — одно из важнейших событий, объединяющее игроков рынка, представителей органов власти, а также партнеров отрасли. Организатором мероприятия выступает Ассоциация НП «Совет рынка», выполняющая функции регулирующей организации на ОРЭМ. В рамках мероприятия по инициативе Банка «РОССИЯ» прошел деловой завтрак, посвященный актуальным проблемам электроэнергетики. Ключевой темой дискуссии стал вопрос поиска оптимального баланса между двумя подходами к развитию энергосистемы: долгосрочным планированием и оперативным реагированием на актуальные отраслевые вызовы. На протяжении девяти лет Банк «РОССИЯ» выступает уполномоченной кредитной организацией оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). За это время Банку удалось создать эффективную технологическую структуру для расчетов между предприятиями электроэнергетической отрасли. Объем сопровождаемых Банком проектов в этой сфере уже превышает 100 млрд рублей.

