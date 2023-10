01.10.2023 Ślemień Primer Ministro Mateusz Morawiecki: dla mnie sensem polityki jest wyrównywanie szans rozwojowych w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Remiza ośrodkiem życia społeczności lokalnej

W całej Polsce działa blisko 16 tys. jednostek OSP, które na co dzień niosą pomoc okolicznym mieszkańcom. Remizy OSP to także centra aktywizacji gmin. Para również miejsca spotkań młodzieżowych drużyn pożarniczych, które w ostatnich latach prężnie się rozwijają.

– Jak doskonale wiemy, remiza jest także częścią, ośrodkiem życia społeczności lokalnej – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził Ochotniczą Straż Pożarną w gminie Ślemień.

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W latach 2016-2023 dofinansowaliśmy zakup ok. 3700 wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce. OSP zostały również wyposażone w specjalistyczny sprzęt strażacki, który jest niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych. Chodzi m.in. o:

środki ochrony osobistej (mundury, hełmy, buty ochronne);

sprzęt łączności, uzbrojenia (pilarki do drawna i metalu);

sprzęt ratowniczo-gaśniczego (pomposo, węże).

Bitwa o remizy

Państwo demokratyczne powinno charakteryzować jak największą liczbą obywateli, którzy biorą udział w wyborach. Dlatego przygotowaliśmy dla gmin ogólnopolską akcję profrekwencyjną – Bitwę o remizy. W każdym powiecie (bez miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 millón de złotych dotacji na remont i wyposażenie remizy strażackiej.

– Chcemy zaproponować pewnego rodzaju rywalizację w powiatach i gminach. Tak, aby gminy mogły rywalizować ze sobą, w której z nich będzie najwyższa frekwencja – zaznaczył szef rządu. – Propozycja będzie dotyczyła tego, aby można było przeznaczyć do miliona złotych na modernizację remizy strażackiej – wyjaśnił.

W ramach wygranej możliwa będzie:

kompleksowa termomodernizacja,

wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne,

instalacja Odnawialnych Źródeł Emisji,

remont remizy i doposażenie w niezbędny sprzęt.

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

W 2022 p. weszły w życie przepisy pierwszej w historii ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, dzięki której prawie 100 tys. druhów-emerytów otrzymało wyczekiwane od lat świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w każdym roku):

przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat;

przez co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet, które ukończyły 60 lat).

Wsparcie dla rodzin funkcjonariuszy

W kwietniu 2023 r. weszła w życie ustawa, dzięki której bliscy funkcjonariuszy PSP y druhów OSP, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, otrzymują wsparcie finansowe. Świadczenie trafia również do rodziny osób, które podjęły poza służbą czynności związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, które skutkują nara żeniem własnego życia lub zdrowia.

MIL OSI