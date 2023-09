30.09.2023 Zawsze gotowi, zawsze blisko por nieść pomoc potrzebującym i stać na straży bezpieczeństwa Ojczyzny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Władcy Kremla postanowili odbudować swoje imperium. Najlepszą odpowiedzią, najsilniejszą odpowiedzią na te zagrożenia jest budowanie siły Wojska Polskiego, a żołnierze wojsk obrony terytorialnej stanowią bardzo ważną część, bardzo ważny rodzaj sił zbrojnych

– mówił w trakcie spotkania z żołnierzami WOT minister Mariusz Błaszczak. Uroczystości w Rzeszowie były okazją do podziękowania żołnierzom za ich służbę. Prezydent RP wręczył żołnierzom WOT „Medale za długoletnią służbę”, a minister M. Błaszczak medale „Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygadzie OT wyróżnienie Przodujący Oddział Wojska Polskiego. Dziękując żołnierzom za ich służbę prezydent A. Duda powiedział, nawiązując do tradycji jakie dziedziczy WOT:

Stanowicie jeden z podstawowych filarów, na których opiera się bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. (…) Ci, którzy brali udział w tej wielkiej batalii o odzyskanie niepodległej Polski, odchodzą. Jest ich coraz mniej. Dziękuję, że o nich pamiętacie i oddajecie im cześć. To fundamentalnie ważne dla budowy postaw patriotycznych i rozwoju następnych pokoleń.

Minister M. Błaszczak przekazał także żołnierzom WOT w dniu ich święta Księgę Armii Krajowej „Przesłanie dla pokoleń”.

Chciałbym, aby Księga Armii Krajowej stanowiła drogowskaz dla działania i służby żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. (…) Księga składa się ze wspomnień i uwag żołnierzy Armii Krajowej. Pokolenia, które odchodzi i zostawia nam swoje przesłanie

– mówił w trakcie uroczystości minister M. Błaszczak.

Dodał, że terytorialsi są wierni testamentowi przekazanemu im przez kombatantów AK, czyli poświęceniu w służbie ojczyźnie

WOT dziedziczy tradycje polskiego podziemia niepodległościowego, również Armii Krajowej. Ten wyjątkowy projekt – Księgę „Przeslanie dla pokoleń” zrealizowało Ministerstwo Obrony Narodowej w 80. rocznicę powstania Armii Krajowej. Od dziś Księga Armii Krajowej „Przesłanie dla pokoleń” jest dostępna na stronie internetowej https://przeslanieak.wp.mil.pl/ , a głos pokolenia wybrzmi również w wersji audio. Na stronie znajduje się także bogata oferta materiałów edukacyjnych, o tej wyjątkowej dla polskiej niepodległości formacji. „Tylko drzewa o silnych korzeniach przetrwają burzę” – to jeden z cytatów Księgi Armii Krajowej „Przesłanie dla pokoleń”. Twórcy Księgi chcieli dotrzeć do żyjących żołnierzy AK i uwiecznić ich przesłanie do kolejnych pokoleń Polaków. Zbieranie świadectw żołnierzy AK było projektem ogólnopolskim. Wpisy do Księgi stanowią spójny testament, który odwołuje się do spraw i wartości nieprzemijających. Bohaterowie Księgi zachęcają nas do wzięcia odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny. Księga stanowi również znakomity portret zbiorowy odchodzącego już pokolenia. Uroczystość w Rzeszowie zakończyła defilada pododdziałów i prezentacja sprzętu wojskowego. Była to okazja, aby zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez żołnierzy WOT oraz najnowszy sprzęt Sił Zbrojnych RP – czołgi Abrams, armatohaubice KRAB i K9, samobieżne moździerze RAK, Kołowe Transportery Opancerzony Rosomak, itd.

***

Od początku istnienia WOT powstało: osiemnaście Brygad Obrony Terytorialnej, Centrum Szkolenia WOT, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Batalion Dowodzenia WOT i Jednostka GRYF. Uruchomiona została również szkoła podoficerska SONDA i kurs kształcący kadry oficerskie – Agrykola. W czerwcu ub. roku sformowano trzy kolejne brygady – 18. Stołeczną, 19. Nadbużańską i 20. Przemyską – BOT.

***

Od marca 2020 r. – żołnierze WOT na terenie całej Polski wspierali administrację państwową i samorządową w walce z pandemią. Żołnierze WOT byli obecni w placówkach medycznych, domach pomocy społecznej oraz przy organizacji punktów wymazowych „drive thru”. Od września 2021 r. – codziennie kilkuset Terytorialsów wspiera operację Straży Granicznej w ochronie granicy Polski przed działaniami hybrydowymi i nielegalnymi przekroczeniami imigrantów na odcinku z Białorusią. Wspólnie z wojskami operacyjnymi, funkcjonariuszami policji i SG prowadzone są piesze i kołowe patrole dzienno – nocne. W prowadzenie obserwacji zaangażowane są też grupy Bezzałogowych Statków Powietrznych. W ochronę granicy zmianowo zaangażowane są wszystkie brygady WOT. Od lutego 2022 r. – żołnierze WOT po napaści Rosji na Ukrainę nieśli pomoc uchodźcom z Ukrainy.

>>> GALERIA – Święto Terytorialsów z udziałem Prezydenta RP i szefa MON

