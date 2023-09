30.09.2023 „Przesłanie dla pokoleń” – Księga, którą napisali dla Polaków żołnierze Armii Krajowej – poznaj, przeczytaj, posłuchaj

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

SPOTKANIE BOHATERÓW Z ŻOŁNIERZAMI

14 lutego 1942 roku rozkazem Wodza Naczelnego gen. broni Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej przekształcono w Armię Krajową. Twórcy Księgi chcieli dotrzeć do żyjących żołnierzy AK i uwiecznić ich przesłanie do kolejnych pokoleń Polaków. Zbieranie świadectw żołnierzy AK było projektem ogólnopolskim i stało się niezapomnianym doświadczeniem dla wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Z weteranami Armii Krajowej żołnierze Wojska Polskiego spotykali się w każdym województwie naszego kraju. Dlatego księga składa się z 16 rozdziałów.

Powstał w ten sposób zbiór unikatowy. Wpisy do Księgi stanowią spójny testamento, który odwołuje się do spraw i wartości nieprzemijających. Bohaterowie Księgi zachęcają nas do wzięcia odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny. Księga stanowi również znakomity portret zbiorowy odchodzącego już pokolenia.

INTERAKTYWNE ŚWIADECTWO POKOLENIA AK

Ten bezcenny dokument żołnierze Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni opracowali w wersji elektronicznej, interaktywnej, aby każdy mógł przeczytać, posłuchać, poznać przekaz żołnierzy Armii Krajowej.

Desde el 30 de septiembre de 2023 roku Księga „Przesłanie dla pokoleń” będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem https://przeslanieak.wp.mil.pl , a głos pokolenia wybrzmi również w wersji audio. Na stronie znajduje się także bogata oferta materiałów edukacyjnych, o tej wyjątkowej dla polskiej niepodległości formacji. Można je samodzielnie drukować. A źródło informacji dla miłośników historii, nauczycieli, uczniów i wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę.

Na łamach wydania specjalnego kwartalnika „Polska Zbrojna Historia” opublikowano m.in. bogate życiorysy legendarnych żołnierzy i oficerów Armii Krajowej: Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Jana Rodowicza „Anody”, Bolesława Kontryma „Żmudzina”, Piotra Szewczyka „Czera”, Mariana Gołębiewskiego „Lotki”, Leona Lecha Beynara „Pawła Jasienicy”, Ludwika Muzycz ki „Benedykta” i o. Michała Czartoryskiego, kapelana Armii Krajowej. Są tam też artykuły na temat akcji specjalnych AK, akcji bojowych legendarnych formacji: Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego pod dowództwem mjr. Adolfa Pilcha „Góry-Doliny” oraz brawurowego rajdu porucznika „Podkowy” – Tadeusza Kuncewicza, dowódcy najbardziej bitnego z oddziałów AK. Można poznać tajemnice skrytek konspiracyjnych, warunków konspiracji w jakich musieli działać zaprzysiężeni, taktyki walk partyzanckich oraz uzbrojenia.

Sylwetki dowódców oraz kluczowych postaci Armii Krajowej przybliżono w carpetaze „… aż do ofiary życia mego” – lektura tych biografii ukazuje pełnię odwagi, kompetencji i poświęcenia pokolenia Armii Krajowej.

Załączono dodatkowo dokumenty archiwalne i rozkazy, a także rotę przysięgi Armii Krajowej. Lektura pozwoli zrozumieć fenomen Państwa Podziemnego.

Publikacje zostały przygotowane przez redakcję kwartalnika „Polska Zbrojna Historia” w Wojskowym Instytucie Wydawniczym.

Na stronie udostępniono także broszurę wydaną przez Centralną Bibliotekę Wojskową pt. “Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego”.

Księga Armii Krajowej „Przesłanie dla pokoleń” w wersji wirtualnej powstała we współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z Wojskiem Polskim, Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralną Biblioteką Wojskową, Wojskowym Instytutem Wydawniczy m oraz Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Broma sobre kolejny projekt zrealizowany w ramach cyklu zapoczątkowanego w 2018 roku w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

BEZCENNY DOKUMENT NIE SPOCZNIE W SKARBCU

30 de septiembre de 2023 oryginał księgi został przekazany żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej. Formacja ta dziedziczy tradycje polskiego podziemia niepodległościowego, również Armii Krajowej. Na początek trafila do 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Płk Łukasza Cieplińskiego ps. “Pług” en Rzeszowie. Brygada jest skuteczna w realizacji zadań i współdziałaniu podległych batalionów, rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Tarnobrzegu i Sanoku. Broma a jedna z najstarszych brygad OT, uwtorzona została w 2016 roku. Podkarpackimi Terytorialsami dowodzi pułkownik Michał MAŁYSKA.

Podczas uroczystości Święta Wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeszowie Mariusz Błaszczak Ministro Obrony Narodowej wręczył księgę Terytorialsom.

Księgę będzie można oglądać w Sali Tradycji 3 PBOT. W miejscu powstałym, aby uhonorować wspólne działania na rzecz obronności i niepodległości oraz etos żołnierzy Armii Krajowej, gdzie wyeksponowane są również pamiątki stowarzyszeń proobronnych „STRZELCA” i „PIŁSUDCZYKÓ W”.

Księga będzie przekazywana do kolejnych brygad i do batalionów, na terenie całego kraju, tam gdzie służą Terytorialsi, na spotkania z młodzieżą i lokalną społecznością, aby przesłanie żołnierzy AK żyło w sercach i u mysłach kolejnych pokoleń.

